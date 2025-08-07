Разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области ищет подрядчика для разработки проектов организации движения автомобильных дорог (ПОД) региона.

В перечень входят пять участков дорог регионального значения: Новосибирск — Колывань -Томск (в границах НСО), Новосибирск — Кочки – Павлодар, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО), Новосибирск — аэропорт Толмачево, а также 51 дорога межмуниципального значения.

В Новосибирске в список попало 8 участков дорог: в том числе Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района), Новосибирск – Каменка, 12 км а/д «К-12» – Криводановка, Новосибирск – Тулинский, Новосибирск — Красный Яр, Советское шоссе.

В целом по региону проекты организации движения планируется выполнить на 2012 км дорог. Выполнение работ разбито на два этапа. Второй должен завершиться в апреле 2026 года. Стартовая цена контракта — 33,6 млн рублей.

На этой неделе на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов отмечал, что в городе идет поэтапное согласование проектов организации дорожного движения (ПОДД). На проверке находится 221 ПОДД на участках без размещения комплексов фотовидеофиксации.

— В планах заключение еще одного контракта со сроком исполнения в 2025 году на разработку 115 проектов организации дорожного движения. В итоге на 2026 год у нас останется 110 ПОДДов — это уже дороги 4-й и 5-й категории, частный сектор. Таким образом, мы полностью охватим всю улично-дорожную сеть города Новосибирска, — заявлял Александр Стефанов.

Судя по сайту госзакупок, в этом году в Новосибирске прошли двое торгов на разработку ПОДД.

Итоги первого подведены в мае. Подрядчик должен подготовить проекты по 111 объектам, общая протяженность дорог 57 км. Стартовая цена контракта составляла 6,3 млн рублей. На тендер заявились четыре компании. Договор заключен с ООО «ГК организация дорожного движения», которая до конца октября согласилась выполнить работы за 5,6 млн рублей.

Второй тендер прошел в июне. До конца ноября победитель должен разработать ПОДД для 40 объектов, протяженность дорог — 40 км. На торги была подана всего одна заявка. Компания ООО «Мосты и инженерные проекты» согласилась выполнить работу за 5,18 млн рублей. С ней был заключен договор.

Стоит отметить, что ситуация с ПОДДами в Новосибирске обострилась осенью 2024 года. В сентябре выяснилось, что до 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Они необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер.

В предыдущие годы муниципалитет Новосибирска заключил 15 контрактов на разработку правил организации дорожного движения на 652 улицах, протяженностью 780 км. В декабре 2024 заммэра Иосиф Кодалаев сообщал, что принято решение о расторжении договоров с подрядчиками, так как они очень медленно готовят документацию и допускают ошибки, а также о проведении новой закупки.

В мае зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54, что начиная с осени 2024 года бюджет города, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей.

По данным мэрии, сейчас на территории Новосибирска работают 58 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения из 195 установленных.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами.