Разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году

  • 07/08/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Без них камеры, установленные на дорогах, не могут «выписывать» штрафы за нарушения ПДД
Без них камеры, установленные на дорогах, не могут «выписывать» штрафы за нарушения ПДД

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области ищет подрядчика для разработки проектов организации движения автомобильных дорог (ПОД) региона.

В перечень входят пять участков дорог регионального значения: Новосибирск — Колывань -Томск (в границах НСО), Новосибирск —  Кочки – Павлодар, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО), Новосибирск — аэропорт Толмачево, а также 51 дорога межмуниципального значения.

В Новосибирске в список попало 8 участков дорог: в том числе Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района), Новосибирск – Каменка, 12 км а/д «К-12» – Криводановка, Новосибирск – Тулинский, Новосибирск — Красный Яр, Советское шоссе.

В целом по региону проекты организации движения планируется выполнить на 2012 км дорог. Выполнение работ разбито на два этапа. Второй должен завершиться в апреле 2026 года. Стартовая цена контракта — 33,6 млн рублей.

На этой неделе на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов отмечал, что в городе идет поэтапное согласование проектов организации дорожного движения (ПОДД). На проверке находится 221 ПОДД на участках без размещения комплексов фотовидеофиксации.

— В планах заключение еще одного контракта со сроком исполнения в 2025 году на разработку 115 проектов организации дорожного движения. В итоге на 2026 год у нас останется 110 ПОДДов — это уже дороги 4-й и 5-й категории, частный сектор. Таким образом, мы полностью охватим всю улично-дорожную сеть города Новосибирска, — заявлял Александр Стефанов.

Судя по сайту госзакупок, в этом году в Новосибирске прошли двое торгов на разработку ПОДД.

Итоги первого подведены в мае. Подрядчик должен подготовить проекты по 111 объектам, общая протяженность дорог 57 км. Стартовая цена контракта составляла 6,3 млн рублей. На тендер заявились четыре компании. Договор заключен с ООО «ГК организация дорожного движения», которая до конца октября согласилась выполнить работы за 5,6 млн рублей.

Второй тендер прошел в июне. До конца ноября победитель должен разработать ПОДД для 40 объектов, протяженность дорог — 40 км. На торги была подана всего одна заявка. Компания ООО «Мосты и инженерные проекты» согласилась выполнить работу за 5,18 млн рублей. С ней был заключен договор.

Стоит отметить, что ситуация с ПОДДами в Новосибирске обострилась осенью 2024 года. В сентябре выяснилось, что до 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Они необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер.

В предыдущие годы муниципалитет Новосибирска заключил 15 контрактов на разработку правил организации дорожного движения на 652 улицах, протяженностью 780 км. В декабре 2024 заммэра Иосиф Кодалаев сообщал, что принято решение о расторжении договоров с подрядчиками, так как они очень медленно готовят документацию и допускают ошибки, а также о проведении новой закупки.

В мае зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54, что начиная с осени 2024 года бюджет города, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей.

По данным мэрии, сейчас на территории Новосибирска работают 58 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения из 195 установленных.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

