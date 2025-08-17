Новосибирских водителей с 1 сентября ждут новые правила

С 1 сентября 2025 года в Новосибирской области вводятся новые правила для водителей. Они касаются здоровья, проверки на алкоголь и технического оснащения патрульных машин.

Теперь получить права будет сложнее. Водителям с психическими расстройствами, эпилепсией, проблемами с цветовосприятием или аутизмом откажут в выдаче прав.

Вводятся повышенные штрафы за непропуск автомобилей экстренных служб. Теперь нарушителям придется заплатить 7,5 тысяч рублей. В некоторых случаях их могут лишить прав на срок до года.

Дорожно-патрульная служба модернизируется. Автомобили ДПС оснастят интеллектуальными системами фиксации нарушений. Также будет запущена экспериментальная система мониторинга шума «Акустик».

Владельцев внедорожных мотоциклов ждет наказание. За использование таких транспортных средств на дорогах общего пользования будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с сентября водителей в Новосибирске будут проверять на алкоголь по-новому. При этом медучреждения обяжут хранить биоматериалы три месяца, а масс-спектрометрии — пять лет.