На форуме «Технопром-2025» представят инновационные медизделия для бойцов СВО

12 августа заместитель губернатора Ирина Мануйлова в рамках пресс-тура ознакомилась с передовыми разработками Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), которые будут представлены на XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».

Ирина Мануйлова подчеркнула, что разработки в сфере медицины ведутся при поддержке Правительства региона и направлены на трансфер инноваций в реальные отрасли экономики. По её словам, ФИЦ ФТМ играет важную роль в форуме «Технопром», поскольку его работа направлена на решение ключевой задачи трансфера технологий. На форуме представители центра расскажут о преобразовании научных разработок в области медицины, вирусологии и сельского хозяйства в конкретные продукты для экономики. Уникальные разработки центра демонстрируют высокую эффективность, в частности, низкий уровень рецидивов у пациентов экспериментальных групп. Центр играет ключевую роль в комплексной диагностике онкобольных и оказании помощи участникам СВО. Это стало возможным благодаря современному оборудованию, приобретённому по нацпроекту «Наука и университеты», грантовой поддержке и проектам Российского научного фонда. В центре завершается создание лабораторного модуля по работе с вирусами, функционируют три молодёжные лаборатории и реализуется проект помощи участникам СВО «Наука – фронту», в рамках которого передано более 350 тысяч медицинских изделий.

Проект «Наука – фронту» объединил сотрудников ФИЦ ФТМ, разрабатывающих средства экстренной помощи в экстремальных условиях. Среди разработок – антисептические повязки, кровоостанавливающие средства и антисептические гели для лечения ожогов. Разработанные повязки останавливают кровь за три минуты, могут использоваться при низких температурах и разделяться на части. Эти разработки будут представлены на стенде СО РАН на форуме «Технопром».

В рамках СиббиоНОЦ учёные центра разрабатывают и внедряют молекулярно-генетическое тестирование для подбора терапии онкобольным. Это позволяет проводить прицельное лечение с минимальным воздействием на здоровые клетки. Данный вид исследований, как и другие основные виды медицинской помощи, предоставляется пациентам бесплатно по ОМС.

Учёные из Новосибирска также изобрели систему тестирования для определения хромосомных патологий плода у беременных. Этот неинвазивный метод позволяет безопасно выявлять пять основных хромосомных отклонений, используя внеклеточную ДНК плода из крови матери.

XII Международный форум «Технопром-2025» пройдет 27-29 августа 2025 года. Информация о программе форума доступна на сайте министерства науки и инновационной политики региона. Аккредитация СМИ и регистрация участников доступны в личном кабинете на официальном сайте, где также представлена подробная информация. Работают горячие линии 8-800-200-84-78 (для всех регионов России) и 110 (для жителей Новосибирской области).