Налоговая банкротит новосибирскую сеть кафе-кондитерских «Кузина»

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о банкротстве новосибирского ООО «Кузина» из-за долга по налогам на сумму четыре миллиона рублей. Заявление пока не принято к рассмотрению.

Напомним, 28 марта по требованию ФНС банковские операции ООО «Кузина» были приостановлены. 1 апреля сеть кондитерских допустила фактический дефолт по выплате дохода за 23 купонный период по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб.В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал необходимость оплаты по налогам за очередной налоговый период. Стоит отметить, что с 2019 года ООО «Кузина» допустила целую череду технических дефолтов по выпускам облигаций в обращении.

2 апреля 2025 года межрайонная инспекция ФНС №17 по Новосибирской области подала иск о банкротстве управляющей компании Евгении Головковой. Исковые требования составляют 2,559 млн рублей. Очередное заседание по делу назначено на 25 сентября.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Уставной капитал компании— 2,080 млн рублей. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. По данным Контур.Сервис, ему принадлежит 86,5% активов компании, 13,5% — Ирине Старинцевой. Управляющим ООО «Кузина» является Евгения Головкова. По итогам 2024 года выручка организации составила 328,4 млн рублей (-21%, в 2023 году — 420,9 млн рублей), чистая прибыль — составила 3,6 млн рублей (в 2023 году — 3,3 млн рублей). За последний год компания являлась ответчиком по 25 арбитражным делам на общую сумму 14 млн рублей. На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 34 точки. Их количество сокращается на протяжении нескольких месяцев подряд.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали самых крупных должников за вывоз мусора. Сеть кондитерских «Кузина» заняла в антирейтинге второе место. Компания задолжала регоператору более 580 тысяч рублей.