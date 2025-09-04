На предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов

За восемь месяцев 2025 года в бюджет Новосибирской области поступили 189,5 млрд рублей или 57,4% от плана (330 млрд). Из них 171,4 млрд ― собственные доходы региона (56,6%). Годовой темп роста собственных доходов по итогам восьми месяцев составляет 105,3%, при прогнозе 115,1%, говорится в сообщении Минфина области.

Ключевое поступление доходов в бюджет по-прежнему обеспечивает НДФЛ — 55,5 млрд рублей.

На втором месте ― налог на прибыль организаций — 47,1 млрд.

На третьем ― налоги на совокупный доход — 20,9 млрд рублей.

По акцизам на алкоголь в бюджет поступили почти 14 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — 12,5 млрд, по акцизам на нефтепродукты — 7,8 млрд рублей.

По расходам план на конец августа выполнен на 58,6% или на 200 млрд рублей. Основные расходы составляет зарплата бюджетникам, меры соцподдержки граждан и субсидии госучреждениям.

Для сравнения, за восемь месяцев 2024 года бюджет был исполнен на 64% по собственным доходам (166,5 млрд рублей). Он исполнялся с приростом 111,8% к предыдущему году. Лидером в наполнении доходной части был налог на прибыль предприятий — 57 млрд рублей. На втором месте находился НДФЛ — 49 млрд, на третьем ― налоги на совокупный доход — 19,5 млрд рублей. Акцизы на алкоголь дали в бюджет в прошлом году 12,2 млрд, налог на имущество организаций — 10,8, акцизы на нефтепродукты — 8,9 млрд.

Исполнение бюджета по расходам было на уровне 53,7% (170,5) млрд.

О том, что в регионе могут быть проблемы со сбором налога на прибыль, глава Минфина Виталий Голубенко предупреждал еще в ноябре 2024 года. Он пояснял, что замедление поступлений по этому налогу лишает регион «бюджета развития». Тренд к августу 2025-го сохранился.

Стоит отметить, что, по данным Новосибирскстата, в январе–июле 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Снижение производства наблюдалось в обрабатывающих производствах — на 0,8%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 15,4%. Увеличение объемов производства было зафиксировано в добыче полезных ископаемых — на 6,6%, в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении — на 1,9%.

При этом, по данным статистики, 370 организаций региона (30,5%) завершили первое полугодие 2025 года с убытком на общую сумму 29,3 млрд рублей, что на 7,3% ниже уровня января–июня 2024 года. Основная сумма убытка приходилась на предприятия следующих видов деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

С другой стороны, 842 организации (69,5%) показали прибыль в размере 200,9 млрд рублей, что на 42,8% выше уровня первого полугодия 2024 года. Основная сумма прибыли получена предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области составил 171,6 млрд рублей, что на 57,4% выше уровня первого полугодия 2024 года. То есть прибыль предприятий, работающих в регионе, растет.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин напомнил, что в 2024 году предприятия Новосибирской области получили хорошую прибыль, и им был начислен значительный налог.

— Налоговый период по налогу на прибыль составляет год: в течение года предприятие платит авансовые платежи, а итоговая прибыль и окончательный размер налога считаются в следующем году. То есть сейчас бизнес платит по итогам 2024 года плюс вносит авансовые платежи за 2025-й, — пояснил эксперт.

Между тем, по его словам, сегодня многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа.

— Мы два года говорили, что промышленности не хватает кадров и людей. Сейчас начала поступать информация о том, что кадры снова выстраиваются в очередь для трудоустройства на предприятия. То есть ситуация снова переворачивается, — констатирует Карпекин.

По его словам, все это приводит к тому, что у бизнеса возникают кассовые разрывы, которые не позволяют компаниям своевременно провести платежи по налогам и обязательным платежам. Тренд на рост просрочки сформировался в начале 2025 года и продолжает расти. При этом кредитный ресурс, который мог бы закрыть кассовые разрывы, в силу кредитно-денежной политики для многих предприятий недоступен ― ставки слишком высоки.

— Думаю, что в следующем году мы увидим реальные результаты «управляемого охлаждения экономики с помощью инструментов кредитно-денежной политики», а также реальные цифры: сколько прибыли предприятия заработали в 2025 году, сколько заплатили налогов, сколько средств досталось бюджету и какая просрочка сформировалась в регионе по налогам, — подчеркивает собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала, что перед предприятиями ОПК Новосибирска замаячил призрак конверсии.