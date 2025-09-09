Рекламодателям

В новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья

  • 09/09/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
В новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья
Самую заметную динамику дают страны Африки и Китай

В НГТУ в приемную кампанию 2025 года зачислен 1061 иностранец. 226 студентов из Китая зачислены на три образовательные программы. По квотам на подготовительные курсы поступили 58 студентов из университета Буркина-Фасо. В следующем году они станут студентами вуза и будут обучаться на основных образовательных программах, в том числе в рамках целевой подготовки кадров для нефтяной компании Нигера Sonidep. Об этом сообщил проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов. Всего в университете обучаются 2500 граждан из 49 государств.

— На первом месте по количеству студентов у нас Казахстан. На втором — Китай, с которым вуз запустил много образовательных программ. Сейчас в проработке еще три-четыре новых, стартующих в 2026 году. Третье место — Кыргызстан. У студентов из этой страны нет проблем с языком — они все русскоговорящие. Плюс хороший уровень образования, — пояснил Чернов.

По государственной линии в НГТУ в 2025 году поступили около 100 человек, и география стран, из которых приезжают студенты, широкая: Южная Америка, Африка, Азия и т.д.

— Приоритетом последних двух лет являются англоязычные образовательные программы. У нас растет количество иностранных студентов, поступающих не по квотам, а сознательно выбирающих НГТУ. Среди них такие страны, как Индия, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Индонезия и т.д., — добавил Сергей Чернов.

В НГУ сейчас на обучении находятся 1700 иностранцев, в основном из стран дальнего зарубежья. Среди них 849 бакалавров, 147 специалистов, 167 аспирантов и 360 слушателей программ ДПО. Причем прием иностранных студентов еще продолжается, рассказал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

— Из новшеств — мы ориентируемся на работу со странами западной Африки. Программы по русскому языку и ДПО реализуются совместно с вузами Буркина-Фасо, Нигерии. Очень активно развивается взаимодействие с Китаем. В этом году открываем бакалавриат по физике с Чунцинским университетом. На русскоязычные программы должны поступить 60 человек. В перспективе ожидаем рост приема по программе до 120 ребят в год, — пояснил ректор.

Среди партнеров вуза — Хэйлунцзянский университет (город Харбин), с которым создан Китайско-российский институт; Синьцзянский университет (город Урумчи), где осуществляется совместная подготовка бакалавров по гуманитарным направлениям. Четвертым партнером станет Педагогический университет Цзянсу, который входит в список ведущих вузов Китая. Как пояснили в НГУ, речь идет о создании совместных образовательных проектов по трем основным направлениям: прикладная математика и информатика, информатика и вычислительная техника, мехатроника и робототехника.

Кроме того, по словам Михаила Федорука, по квоте правительства НГУ для поступления выбрали 65 студентов из 30 стран. Они обучаются за счет бюджета РФ. Все остальные программы для иностранцев платные.

В Новосибирском аграрном университете обучаются около 1000 иностранцев из 28 стран, в том числе из Африки. В этом году поступили около 300 граждан 10 государств.

— С африканскими партнерами мы реализуем совместные программы по защите растений, по ветеринарии, по продовольственной безопасности. Есть совместные образовательные программы с Китаем, — отметил ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики ситуация несколько отличается от других вузов Новосибирска. Как пояснил ректор вуза Юрий Зазуля, до сих пор на обучение приезжали студенты из ближнего зарубежья.

— Рынок телекома специфичен, так как сегодня условия его развития диктует Китай. Однако с 2025 года идет активная экспансия российских предприятий в страны Африки, так как в 2024 году европейские вендоры ушли с этого континента. Со многими российскими компаниями у нас реализуются корпоративные программы подготовки кадров, и сейчас мы запускаем первые программы дополнительного профессионального образования для инженеров стран Африки, которые будут работать с российским оборудованием, — пояснил Юрий Зазуля.

Кроме того, по его словам, в странах Африки появляется интерес и к программам бакалавриата вуза.

— Надеемся, что в следующем году увидим студентов из этих стран, — добавил ректор.

Напомним, в прошлом году в рамках Технопрома и международного форума «Россия – Африка» было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между НГУ, Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо), Университетом Абду Мумуни (Нигер) и Центром народной дипломатии. Согласно достигнутым договоренностям НГУ открыл подготовительное отделение в режиме онлайн по двум направлениям: медико-биологическое на французском языке и естественно-научное на русском языке.

Ранее редакция сообщала о том, что в СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки

Фото Infopro54, автор: Михаил Мочалов.

3 036

