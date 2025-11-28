Рекламодателям

На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел

  • 28/11/2025, 16:15
Автор: Артем Рязанов
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
Подделка не имеет голограммы и 16-значного кода подлинности на сайте производителя

Покупатели всё чаще жалуются на некачественное масло, которое недобросовестные продавцы продают на онлайн-площадках. Как правило, эти продавцы проходят верификацию на платформах, но всё равно отправляют клиентам масло низкого качества — часто без обязательных маркировок и технических данных.

По словам покупателей, на поддельном автомасле отсутствует голограмма, а также нет возможности проверить 16-значный код подлинности на официальном сайте производителя. Часть автовладельцев утверждает, что после использования такого масла в двигателе появляется нагар. Кроме того, многие автосервисы отказываются использовать контрафактный товар из-за того, что его упаковка отличается от оригинальной.

— Проблема подделок на российском рынке нарастает с каждым годом. Сейчас подделки в значительной степени маскируются под товары параллельного импорта. Дорогу на российский рынок им открывает возможность покупки сертификатов и деклараций соответствия, в том числе в сопредельных государствах, где контроль не такой строгий, — отметил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин изданию «Известия».

Он отметил, что наличие таких документов на платформе Росаккредитации воспринимается как подтверждение оригинальности и качества товара, хотя на самом деле они не имеют отношения к оригинальной продукции.

Ранее в Росаккредитации заявляли, что обязательная маркировка смазочных масел системой «Честный знак», которая вступила в силу с 1 марта 2025 года, поможет сократить продажи некачественного масла в интернете.

В Новосибирской области на данный момент, по словам руководителя новосибирского регионального представительства автовладельцев Вячеслава Ашуркова, случаев обращений с жалобами на подделки автомасел нет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел.

Источник фото:Freepik / Автор — Drazen Zigic

400

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : масло автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
С бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова сняли судимость
28/11/25 12:30
Право&Порядок
Прямой поезд вновь запустят из Новосибирска в Беларусь
28/11/25 12:00
ВЭД Общество
Коммерческая недвижимость: финансирование проектов для строительства достигло нового уровня
28/11/25 11:25
Финансы
Российские математики уходят в IT и аналитику
28/11/25 11:00
Бизнес Образование Общество
В Новосибирске директор СФЦОП назвал покупку готовой еды «русской рулеткой»
28/11/25 10:00
Бизнес Общество
Мэр Новосибирска назначил главу Ленинского района
28/11/25 9:30
Власть Отставки и назначения
Жизнь в формате «все включено»: почему выбирают район Светлый
28/11/25 9:10
Недвижимость
В Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -30 градусов
28/11/25 8:00
Общество
В Новосибирске открылось производство компонентов для телекоммуникационной отрасли
27/11/25 20:30
Бизнес Промышленность Технологии
Самозапреты на кредиты сэкономили россиянам сотни миллионов рублей
27/11/25 20:00
Финансы
Новосибирских грузоперевозчиков отстранили от согласования маршрутов для фур
27/11/25 19:00
Бизнес Город Транспорт
Новосибирский программист пережил смерть друга с помощью ИИ
27/11/25 18:00
Бизнес Общество
Мошенники и их доходы: средний «чек» упал в четыре раза
27/11/25 17:50
Финансы
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять