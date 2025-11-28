На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел

Покупатели всё чаще жалуются на некачественное масло, которое недобросовестные продавцы продают на онлайн-площадках. Как правило, эти продавцы проходят верификацию на платформах, но всё равно отправляют клиентам масло низкого качества — часто без обязательных маркировок и технических данных.

По словам покупателей, на поддельном автомасле отсутствует голограмма, а также нет возможности проверить 16-значный код подлинности на официальном сайте производителя. Часть автовладельцев утверждает, что после использования такого масла в двигателе появляется нагар. Кроме того, многие автосервисы отказываются использовать контрафактный товар из-за того, что его упаковка отличается от оригинальной.

— Проблема подделок на российском рынке нарастает с каждым годом. Сейчас подделки в значительной степени маскируются под товары параллельного импорта. Дорогу на российский рынок им открывает возможность покупки сертификатов и деклараций соответствия, в том числе в сопредельных государствах, где контроль не такой строгий, — отметил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин изданию «Известия».

Он отметил, что наличие таких документов на платформе Росаккредитации воспринимается как подтверждение оригинальности и качества товара, хотя на самом деле они не имеют отношения к оригинальной продукции.

Ранее в Росаккредитации заявляли, что обязательная маркировка смазочных масел системой «Честный знак», которая вступила в силу с 1 марта 2025 года, поможет сократить продажи некачественного масла в интернете.

В Новосибирской области на данный момент, по словам руководителя новосибирского регионального представительства автовладельцев Вячеслава Ашуркова, случаев обращений с жалобами на подделки автомасел нет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел.