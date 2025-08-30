Рекламодателям

Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября

  • 30/08/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
Около половины моторных масел на российском рынке не отвечают стандартам

С 1 сентября в России стартует новый этап маркировки моторных масел. Регистрация участников рынка на портале «Честный ЗНАК» ведется с марта 2025 года. ​​​​​​​ Производители и импортеры будут наносить на продукцию специальные коды. Это касается не только моторных масел, но и смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей. Кроме того, они должны передавать информацию о нанесенных кодах и введении продукции в оборот в специальную систему.

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» сообщает, что около половины моторных масел на российском рынке не соответствуют стандартам. Чтобы снизить затраты, некоторые производители используют дешёвое сырьё без сертификатов качества. Они разбавляют автомобильные жидкости, нарушают условия хранения сырья и готовой продукции. В результате качество масел ухудшается.

Низкокачественное масло увеличивает расход топлива. Из-за него двигатели часто ломаются, что сокращает срок их службы. Проблемы с двигателями создают неудобства для автовладельцев и повышают риск аварий на дорогах.

— Такая маркировка, на мой взгляд, — вещь нужная. Это будет показывать, что товар не какая-то подделка, а оригинал. Конечно, из-за этого будет подорожание цены, по моему мнению, на 10%, — говорит Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются. Ключевая причина — избыточное предложение и быстрое обновление модельного ряда новых машин китайских брендов.

Источник фото: Freepik / Автор — jcomp

1 176

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : масло автомобиль


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
«Не надо из этого делать шоу»: новосибирский альпинист назвал трагедию на пике Победы рядовым случаем
29/08/25 16:00
Общество
Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев
29/08/25 15:51
Финансы
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Новосибирских предпринимателей предлагают обязать доплачивать работникам за стаж
29/08/25 14:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Вице-премьер России Чернышенко открыл корпус поточных аудиторий НГУ
29/08/25 13:30
Власть Наука Образование
Андрей Белевцев: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
29/08/25 13:27
Бизнес
С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости
29/08/25 13:00
Недвижимость Общество
Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска
29/08/25 12:45
Технологии
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять