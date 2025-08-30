Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября

С 1 сентября в России стартует новый этап маркировки моторных масел. Регистрация участников рынка на портале «Честный ЗНАК» ведется с марта 2025 года. ​​​​​​​ Производители и импортеры будут наносить на продукцию специальные коды. Это касается не только моторных масел, но и смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей. Кроме того, они должны передавать информацию о нанесенных кодах и введении продукции в оборот в специальную систему.

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» сообщает, что около половины моторных масел на российском рынке не соответствуют стандартам. Чтобы снизить затраты, некоторые производители используют дешёвое сырьё без сертификатов качества. Они разбавляют автомобильные жидкости, нарушают условия хранения сырья и готовой продукции. В результате качество масел ухудшается.

Низкокачественное масло увеличивает расход топлива. Из-за него двигатели часто ломаются, что сокращает срок их службы. Проблемы с двигателями создают неудобства для автовладельцев и повышают риск аварий на дорогах.

— Такая маркировка, на мой взгляд, — вещь нужная. Это будет показывать, что товар не какая-то подделка, а оригинал. Конечно, из-за этого будет подорожание цены, по моему мнению, на 10%, — говорит Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются. Ключевая причина — избыточное предложение и быстрое обновление модельного ряда новых машин китайских брендов.