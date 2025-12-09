Новосибирский аграрный университет сменил название

Новосибирский государственный аграрный университет получил новое название. С 29 октября 2025 года он переименован в Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий. Сокращённо: «ФГБОУ ВО Университет биотехнологий».

Приказ об этом подписал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный.

— Переименование отражает стратегический курс университета на развитие современных научных направлений в области аграрной науки, биотехнологий, инженерии и цифровой трансформации агропромышленного комплекса, — сообщается на сайте вуза.

Новое название университета уже зарегистрировано в государственных реестрах и официальных справочных системах. Образовательные программы, научные исследования и проекты продолжаются под обновлённым именем.

— Все права и обязанности образовательной организации сохраняются в полном объеме. Лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации продолжают действовать, — добавили в университете.

Первый набор студентов аграрного направления в вузе состоялся в 1936 году. Тогда учебное заведение называлось Новосибирским сельскохозяйственным институтом. Его создали по приказу наркома земледелия СССР от 14 ноября 1935 года. В институте было два факультета — агрономический и зоотехнический. На тот момент там учились 1000 студентов.

