На рынок посуточной аренды в Новосибирске «выбросили» много домов и квартир

  • 24/09/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Застройщики не могут найти покупателей и запускают недвижимость в оборот

В Новосибирской области в сентябре 2025 года объем предложения посуточных квартир вырос на 21%, а загородных домов — на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин на конференции для участников рынка краткосрочной аренды недвижимости.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон отмечает, что всплеск посуточного предложения в регионе вряд ли связан с сопоставимым ростом спроса в сегменте рекреационного туризма.

— В загородной недвижимости закончился летний сезон. Собственники начинают переводить это имущество в доходный формат для отдыха и проведения мероприятий. Коттеджи сегодня сдавать выгодно, так как за сутки можно получить от 15 до 100 тысяч рублей, — поясняет собеседник редакции.

По его словам, на предложение также давит колоссальное снижение продаж на рынке загородной недвижимости. Между тем, по данным Минстроя, с начала 2025 года в Новосибирской области сданы 1,3 млн кв. м жилья. 60% новостроек приходятся на ИЖС.

— Из-за ужесточения условий сельской ипотеки (гражданам, не работающим в сфере АПК, такой кредит получить невозможно) объявлений о продаже коттеджей гораздо больше, чем о покупке. Между тем многие подрядчики строили дома на кредитные средства. Сейчас они не могут их продать, но продолжают строить в надежде, что «жилье вот-вот начнет продаваться, так как ставка снизится». Для оптимизации затрат в таких объектах делают косметический ремонт и выставляют их на посуточную аренду, — комментирует Якобсон.

Эксперт отмечает, что из-за падения спроса на покупку недвижимости рынок в Новосибирске переформатируется. Он напоминает, что посуточная аренда не только домов, но и квартир — более доходный бизнес, чем ежемесячная. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Центральном районе Новосибирска в месяц (в зависимости от состояния) может приносить 35-48 тысяч рублей. При посуточной аренде доход с нее будет составлять 2-3,5 тысячи рублей в сутки.

— Я наблюдаю, что на рынок аренды в Новосибирске активно выводится жилье, которое многие жители города покупали как базу сохранения средств для будущего пенсионного обеспечения. Из-за сложной экономической ситуации люди, еще не подошедшие к пенсионному возрасту, ждавшие развития рекреационного туризма, надеявшиеся на приезд китайских туристов и т.д., начинают эксплуатацию недвижимости. Такие объекты выходят на рынок под управлением ИП и юрлиц, — рассуждает аналитик.

Он отмечает, что в Новосибирске появляется все больше компаний, которые специализируются на управлении арендным жильем как в многоквартирных домах, так и в коттеджных поселках. За счет этого бизнеса растет количество объявлений с предложением аренды.

— Вряд ли спрос успевает за таким предложением. Однако, посуточная аренда квартиры сегодня в 2-3 раза дешевле, чем услуги гостиниц, поэтому интерес к таким объектам есть и будет расти, — уверен Григорий Якобсон.

В целом по России предложение посуточных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года выросло на 26%, а в сегменте краткосрочной аренды загородного жилья прирост составил 32%. Минувшим летом по России были доступны для бронирования до 500 тысяч объектов. Эксперты «Авито Путешествий» констатировали, что предложение во всех регионах растет быстрее спроса: зайти в бизнес посуточной аренды еще можно, но конкуренция за гостя усиливается.

По итогам первого полугодия 2025 года у российских арендодателей с одним объектом загрузка составила 53,5% (-1% год к году), с 2-7 объектами — 62% (-1,5%), с 7-19 объектами — 64% (-2%), с более чем 20 объектами — 71% (-5%).

— Рынок уже находится в той точке, когда горизонтальное масштабирование не работает, а для профессионального и финансового роста требуются изменения на качественном уровне. Это предполагает более обдуманный подход к выбору объектов, внутренние изменения под запросы целевой аудитории, оптимизацию цен, — отметил Артем Кромочкин, директор «Авито Путешествий».

В качестве примера он привел компанию Vacasa (США), которая управляет 35 тысячами объектов в Северной Америке. До 95% всех броней к ней приходят с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов.

— Это свидетельствует о росте конкуренции на фоне замедления роста турпотока, а также подтверждает необходимость работы по продвижению объектов, — уверен Кромочкин.

Напомним, гостиничный рынок Новосибирска сейчас активно развивается за счет апартаментов. Как отмечали аналитики «IDEM-консалтинг», к 2029 году общий объем номерного фонда в городе вырастет практически в два раза и составит около 15,7 тысячи номеров. Причем основной прирост дадут апарт-отели и многофункциональные гостиничные комплексы, доля которых к 2030 году может составить более 50%. Сейчас в городе строятся 10 подобных объектов на 5540 номеров.

По данным исследования «IDEM-консалтинг», за два года (2023-2024 гг.) средний тариф на проживание в Новосибирске вырос на 21% и еще на 9,5% — в первом полугодии 2025-го. Это обусловлено тем, что при устойчивом постпандемийном восстановлении и росте туристического потока ввод новых объектов не покрывал растущий спрос. Поэтому сегодня баланс рынка регулируется преимущественно ценовой политикой операторов.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше тысячи новосибирцев являются собственниками пяти и более квартир

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

