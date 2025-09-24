Рекламодателям

Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни

  • 24/09/2025, 10:40
Автор: Ольга Кирсанова
Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни
Теракт предотвратили оперативники ФСБ и военные контрразведчики

Житель Новосибирска из личной неприязни устроил травлю сотрудникам ФССП — он создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности судебных приставов. Однако призывами мужчина не стал ограничиваться, а перешёл к кардинальным действиям, решив совершить теракт в отношении одного из служителей Фемиды. Преступление удалось пресечь оперативникам регионального УФСБ и сотрудникам военной контрразведки.

— В результате проведения «острых» оперативно-разыскных мероприятий 36-летний мужчина задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости, — сообщила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Теракт предотвратили оперативники ФСБ и военные контрразведчики

Следственным отделом силового ведомства в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Фигурант задержан, по решению суда ему организовали командировку в СИЗО.

Отметим, что покушение на жизнь сотрудников силовых структур становится уже криминальной тенденцией. Так в начале сентября в Тогучинском районе области при задержании братьев-наркодилеров едва не погибли сотрудники силового ведомства. В попытке скрыться от правосудия, злоумышленники оказали сопротивление, а после спрятались в своём тайнике, оборудованном в подвале дома. Решив уйти от погони любой ценой, старший из братьев поджёг дом с находившимися в нём оперативниками.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске силовики накрыли межэтническую ОПГ, занимавшуюся изготовлением и продажей огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. В состав преступной группы входили граждане России и центральноазиатского государства.

фото предоставлено УФСБ по НСО

