К теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая

  • 01/09/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Местные судовладельцы и логисты уже много лет говорят о необходимости развития причальной сети и грузового порта

Китай заинтересован в увеличении турпотока пассажиров по сибирским рекам. Об этом на круглом столе по внутреннему водному транспорту в рамках форума «Технопром» сообщил проректор по научной работе СГУПС Борис Палагушкин.

— В сентябре будет проводиться очередной форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая. Обычно он проходил в Санкт-Петербурге, в Москве и в Пекине. В этом году их встречает СГУПС. На одном из форумов в Пекине китайцы интересовались, можно ли увеличить турпоток пассажиров по нашим сибирским рекам. У них очень много желающих, — отметил Палагушин.

Он предложил исполнительному директору ООО «Речфлот» Антону Бочарову представить на форум бизнес-план по развитию причальной инфраструктуры, программы пассажирских перевозок по Оби и Иртышу водным транспортом.

— Если китайцам тема интересна, то они могут войти в нее с финансами, — подчеркнул Борис Палагушин.

По словам Антона Бочарова, сейчас в регионе разрабатывается программа строительства причальной инфраструктуры. В постановление правительства уже включены 15 причалов общего пользования. При этом, по самым скромным оценкам, износ инфраструктуры составляет более 50%.

— Надеемся, что регион разработает программу по оборудованию и строительству причалов. За счет средств компании это сделать затруднительно, в том числе из-за вопросов межбюджетного взаимодействия. Возникают сложности с предоставлением земельных участков, на которых находятся причалы: часть земли находится в федеральной, часть — в областной, а часть — в муниципальной собственности. Кроме того, если мы построим причальную сеть, то мы получим монопольное право на ее использование, а это неправильно. Важно, чтобы собственником сети было государство, которое определит оператора, — пояснил Бочаров.

При этом он отметил, что компания развивает причальную инфраструктуру совместно с инвесторами, которые заинтересованы в приеме на своих площадках туристов. Например, по такому принципу был организован причал в районе Бердска у Старой крепости, куда сегодня проложен турмаршрут.

Интерес к строительству современного причала также проявляла питерская круизная компания ООО «СК Созвездие», которая организует туристические маршруты по северным рекам и делает остановку в Новосибирске.

— У теплоходов такого класса нет возможности подойти даже к причалу на Речном вокзале. Он вынужденно швартуется на рейде, а мы теплоходами другого класса перевозим пассажиров к нашему причалу. Пока для строительства современного причала, адаптированного для приема таких теплоходов, рассматривается Речной вокзал. Но, возможно, появятся другие предложения со стороны регионального правительства. Также обсуждается возможность привлечения бюджетного кредита под такой проект, — пояснил Бочаров.

Он тоже заявил, что верит в перспективы развития водных туристических маршрутов. Под такие проекты компания проводит модернизацию своего флота и изучает механизмы его обновления до 2030 года.

— Пока экономика таких туров для нас считается рискованной. Теплоходы, которые мы эксплуатируем, небольшой вместимости, вложения в их модернизацию достаточно велики, а период навигации в Сибири достаточно короткий. Но мы прорабатываем проект и постараемся его сделать доступным для пассажиров, которые хотят познакомиться с северными регионами нашей страны, — добавил Бочаров.

Исполнительный директор «Речфлота» также отметил, что инвесторам может быть интересен вопрос развития водного грузового транспорта, так как сегодня железная дорога испытывает сложности по вывозу грузов. Но тут тоже очень важный нюанс.

— Сегодня активно обсуждается вопрос развития контейнерных и грузовых перевозок речным флотом. Но для развития этой темы у нас в регионе утрачена такая база, как порт. Мы, как представители ассоциации судовладельцев, уже много лет говорим о необходимости развития порта Ташара, но пока все остается на бумаге, — с сожалением констатировал Антон Бочаров.

Ранее редакция сообщала, что, по данным правительства Новосибирской области, в регионе работают более 250 компаний из КНР. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 309

Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китай

Теги : речные перевозки Причальная инфраструктура инвестиции


Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50

