На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ

На площадке XII Международного форума «Технопром-2025», посвященного актуальным вопросам функционирования и достижений научно-образовательных центров (НОЦ) в различных регионах России, представители ведущих российских научно-образовательных организаций поделились опытом в реализации технологических инициатив и мерах поддержки научной деятельности на местах.

Центральной темой обсуждения стал опыт Новосибирской области в создании и развитии Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ). Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области, представила результаты работы центра за пятилетний период, подкрепив их конкретными примерами реализованных проектов.

По словам Мануйловой, СиббиоНОЦ стал эффективной платформой для концентрации интеллектуальных, финансовых и производственных ресурсов региона, что позволило добиться значительного прогресса в области биотехнологий. Она отметила, что в рамках программы деятельности было объединено 96 проектов от 90 организаций, привлечено существенное финансирование и достигнуты ощутимые результаты, особенно в молодежных лабораториях. В качестве примеров успешных разработок были упомянуты новый гель с пептидомиметиком для лечения ран, разрабатываемый в НИИКЭЛ, перспективные материалы для органической электроники и нейроморфных устройств от НГУ, а также уникальная технология повышения эффективности трансплантации костного мозга, разрабатываемая в НИИФКИ.

В портфеле проектов СиббиоНОЦ присутствуют разработки аграрного (47 проектов), медицинского (40 проектов) и экологического (9 проектов) направлений. Центр активно развивает межрегиональное сотрудничество, заключив соглашения с Белгородской областью и НОЦ Республики Башкортостан, а также привлекая к участию организации из других регионов, например, Пермский государственный университет. Значительная государственная поддержка была оказана 32 инновационным проектам на общую сумму 186 млн рублей, включая разработку аппарата «Волна» для лечения диабетической стопы и создание оборудования для фертигации.