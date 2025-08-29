Рекламодателям

Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября

  • 29/08/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
Вступает в силу комплекс законов для защиты граждан от финансовых мошенников

С 1 сентября вступят в силу новые законы, которые защитят клиентов финансовых организаций от мошенников и упростят возврат денег за навязанные услуги в банках.

Банки будут блокировать подозрительные снятия наличных для защиты клиентов

Банк России выделил девять признаков, которые указывают на вероятность мошенничества при снятии денег или на то, что карта попала к преступникам. Если банк сочтет операцию подозрительной, он немедленно уведомит клиента и на 48 часов ограничит выдачу наличных через банкоматы до 50 тысяч рублей в сутки. Однако в отделении банка клиент сможет снять больше, предъявив паспорт.

Каждый банк предложит сервис «второй руки»

Услуга «второй руки» поможет пожилым и другим уязвимым людям защититься от мошенников. Близкий родственник сможет контролировать банковские операции, подтверждая или отклоняя переводы.

Помощник сможет отклонить подозрительный перевод в течение 12 часов. Однако он не получит доступ к счету и не сможет совершать самостоятельные операции.

Кредиты и займы от 50 000 рублей: теперь с периодом охлаждения

Кредиты и займы на сумму от 50 тысяч рублей будут выдаваться не сразу, а после определенного периода ожидания. Этот срок будет зависеть от размера займа.

Для займов от 50 до 200 тысяч рублей установлен период охлаждения в 4 часа после подписания договора. Если сумма превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на счет заемщика только через 48 часов. Банки и микрофинансовые организации, выдавшие деньги раньше этого срока, не смогут требовать их возврата.

Такая отсрочка, по сообщению Сибирского ГУ Банка России, призвана дать заемщику время на обдумывание и возможность отказаться от ненужного кредита или займа, оформленного под давлением мошенников.

Важно отметить, что период охлаждения не распространяется на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, а также на целевые кредиты, такие как образовательные, ипотечные или автокредиты.

Самозапрет на кредиты и займы: новая услуга в МФЦ

С 1 сентября жители Новосибирской области смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов не только через портал Госуслуг, но и в любом многофункциональном центре (МФЦ). Это нововведение поможет предотвратить случаи, когда мошенники без ведома человека оформляют на него кредиты или долги, вынуждая брать деньги для перевода злоумышленникам.

Снять самозапрет можно будет в любое время, если возникнет необходимость в кредите или займе. Процедура разработана так, чтобы мошенники не смогли снять ограничение без разрешения владельца.

Дропперов ограничат в снятии денег через банкоматы

Теперь дропперы, чьи счета или карты попали в базу данных Банка России о случае перевода денег без согласия клиента, столкнутся с новым ограничением. Они не смогут снять больше 100 тысяч рублей в месяц через банкоматы. Чтобы получить более крупную сумму, им придется обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом.

Ранее дропперы уже сталкивались с ограничениями на онлайн-переводы, блокировкой карт и дистанционным обслуживанием.

Установлен срок возврата денег за навязанные услуги

Теперь у клиентов есть четкий срок — три дня, чтобы отказаться от дополнительных товаров и услуг, которые им навязали. Раньше этот процесс был неопределенным и часто затягивался. Если компания продала вам что-то без вашего информированного согласия, вы можете вернуть деньги в течение трех дней.

Важно помнить, что у вас есть целый месяц, чтобы отказаться от услуг, продуктов или работ, проданных банком или микрофинансовой организацией при оформлении кредита или займа. В течение этого периода охлаждения вы можете вернуть всю стоимость, включая агентское вознаграждение. Единственное исключение — если вы уже активировали услугу или полностью ей воспользовались, например, произошел страховой случай.

Ранее редакция сообащал о том, что новосибирским дачникам с 1 сентября запретят вести бизнес на садовых участках. Большинство таких «коммерсантов» работают нелегально и не платят налоги.

Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова

