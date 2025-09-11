Рекламодателям

В Новосибирской области ждут проблем с бюджетным размещением туристов

  • 11/09/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области ждут проблем с бюджетным размещением туристов
Около 100 небольших гостиниц региона не получили статус для легальной работы

По данным Росаккредитации, в Новосибирске на 11 сентября в реестре зарегистрированы 364 отеля, гостиниц, баз отдыха, глэмпингов и т.д., то есть коллективных средств размещения (КСР). При этом действующий статус есть только у 295 организаций, у восьми средств размещения статус прекращен. Это четыре гостиницы, три хостела и парк-отель. У 46 объектов статус приостановлен.

В Минэкономразвития в ответ на запрос Infopro54 заявили, что действующий статус имеют гостиницы, которые вошли в реестр классифицированных объектов и прошли полную самооценку. Они продолжают работать на рынке легально. В ведомстве напомнили, что с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон №203-ФЗ, который усиливает административную ответственность за нарушения в туристической сфере, касающиеся КСР. В частности, с сентября им запрещено принимать гостей и размещать рекламу.

По данным Новосибирскстата, всего в Новосибирской области зарегистрированы 399 коллективных средств размещения (КСР), которые попадают под новые правила классификации, из них две со статусом «пять звезд»¸ 24 — «четыре звезды», 36 — «три звезды», 15 — «две звезды», пять — «одна звезда», остальные — «без звезд».

То есть пока в легальный реестр не вошли около 100 гостиниц, работающих в регионе.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь отмечает, что в только в Крыму на 1 сентября 2025 года из-за ужесточения требований законодательства количество классифицированных средств размещения в системе «Гостеприимство» Федеральной службы аккредитации уменьшилось на 4223 объекта, не прошедших своевременно процедуру классификации. Больше всех потеряла самая многочисленная группа — некатегорийные средства размещения («без звезд») — минус 2498 объектов. По ее наблюдению, в Новосибирской области мимо реестра пока также в основном «пролетают» гостиницы «без звезд».

— Те средства размещения, у которых есть категория, как правило, ее подтверждают. Пусть не с первого раза, но они входят в реестр. Самые большие сложности у владельцев гостевых домов, семейных отелей, расположенных в районах области на землях ИЖС. Многие из них в летний сезон просто не занимались сбором документов для самооценки, так как работали с гостями. Сейчас эти предприниматели начали оформлять свой статус, — пояснила Ольга Стусь.

Впрочем, по ее словам, немало и тех, кто с весны пытается войти в реестр, но получает отказы.

— Очень много технических ошибок, из-за которых Росаккредитация документы не принимает. Например, гостевой дом находится на землях ИЖС. У собственника есть документы на недвижимость, но объект не включен в государственный адресный реестр и ФСА пакет заворачивает. Кроме того, непосредственно Росаккредитация работает очень медленно и срывает все сроки рассмотрения документов, — поясняет собеседница Infopro54.

Эксперт не исключает, что в ближайшее время в Новосибирской области могут возникнуть сложности с бюджетным размещением туристов, которые захотят отправиться в путешествие в районы области. Как правило, такие гости останавливались в семейных отелях и гостевых домах «без звезд». Сейчас предприниматели, не вошедшие в реестр, не смогут их принимать без риска нарваться на штрафы. То есть пострадает и бизнес, и бюджетный турист, которому придется искать другие варианты размещения.

Собеседница Infopro54 отметила, что 1 сентября в 17 регионах России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов. Новосибирская область в этот список не вошла, поэтому смысла применения жестких мер воздействия к владельцам этих объектов в регионе она не видит.

Редакции удалось дозвониться до собственников ряда категорийных объектов размещения, которые пока не включены в реестр. Большинство заверили, что работа по аккредитации идет. На некоторых объектах сейчас проходит реновация. После ее завершения собственники будут проходить самооценку и подавать документы в ФСА.

Довольно сложной оказалась работа по включению в реестр для апарт-отелей. Как пояснил редакции Infopro54 основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков, процесс идет, но не без сложностей.

— У нашего апарт-отеля «Место» есть сертификация на «четыре звезды». Сейчас проходим процедуру самооценки. У нас в апарт-отеле около 200 номеров и более 100 собственников. Каждый имеет свой ЕГРН. Они регистрируются как выгодоприобретатели и плательщики доходов. Мы подготовили все документы, передали их в Росаккредитацию. Сейчас там идет проверка каждого собственника, которых ставят на учет как налогоплательщиков, — пояснил Мартыненков.

На момент публикации материала апарт-отель «Место» прошел самооценку и подтвердил классификацию.

В Минэкономразвития Новосибирской области редакции Infopro54 сообщили, что преобладающее количество КСР сегодня располагается в Новосибирске (168) и Новосибирском районе (30). Среди районов и муниципальных округов по количеству гостиниц лидируют город Бердск (28), Искитимский район (26), Ордынский район (19), Карасукский муниципальный округ (13), Барабинский район (16).

Стоит отметить, что список оставшихся на рынке отелей и баз отдыха в реестре не окончательный. Вскоре сотрудники Минэкономразвития и их представители в районах области пойдут на проверки соответствия объектов размещения туристов заявленным критериям. Эксперты отмечают, что это может привести к уходу с рынка еще части игроков.

Ранее редакция сообщала о том, что к 2030 году апарт-отели займут половину гостиничного рынка Новосибирска. В городе к этому времени планируют ввести еще 13 объектов на 6507 номеров. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

