На выборах в Новосибирской области зафиксировано 157 нарушений

В Новосибирской области за время выборов в полицию поступило 157 обращений о нарушениях. Об этом рассказал замначальника регионального МВД Кирилл Травин на оперативном совещании у губернатора 15 сентября.

За выборами следили 5850 полицейских, 818 росгвардейцев, 350 частных охранников и 260 дружинников.

— Принятие решений по данным сообщениям в настоящее время осуществляется с действующим административным законодательством Российской Федерации, — отметил замначальника МВД Кирилл Травин.

На прошедших выборах в Новосибирской области в тройку лидеров предварительно вошли «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Явка на выборах в областной парламент составила 695 тысяч человек или 32,89%, что существенно выше, чем явка 2020 года.

Напомним, в голосовании 2020 года приняли участие 607 560 человек (28,16% от общего количества избирателей в регионе).

Ранее редакция сообщала о том, что представители политических партий комментируют итоги выборов в Новосибирске. Облизбирком ведет подсчет голосов избирателей.