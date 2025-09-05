Молодые ученые Сибири предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи

Молодежные лаборатории представили свои достижения в области экологии и энергетики, воплощенные в жизнь благодаря поддержке Правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Химия и новые материалы». Заместитель губернатора Ирина Мануйлова ознакомилась с инновациями во время пресс-тура в Институт химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН 5 сентября.

По словам Ирины Мануйловой, поддержка начинающих ученых способствует решению острых экологических проблем региона. Представленные проекты демонстрируют, как фундаментальные научные изыскания трансформируются в практические решения, улучшающие качество жизни населения. Растущее число заявок на конкурсы для молодых ученых свидетельствует о формировании в регионе сообщества талантливых исследователей, готовых к решению сложных технологических задач. Благодаря эффективной поддержке со стороны правительства региона, количество получателей грантов и стипендий за последние три года удвоилось, а размер именной премии увеличился до 54 тысяч рублей ежеквартально. Эта тенденция будет продолжена. Важно отметить активное участие ИХТТМ СО РАН в реализации стратегии научно-технологического развития России в рамках НОЦ «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр», где исследовательские проекты направлены на решение задач национальных проектов технологического лидерства.

Одной из разработок, созданных при грантовой поддержке правительства Новосибирской области, является высокоэффективный сорбент для очистки природных вод, близких по составу к реке Обь и Новосибирскому водохранилищу, от токсичных металлов. Экспериментальные образцы на основе гречневой шелухи показали высокие сорбционные свойства в отношении ионов свинца, кадмия и ртути. Разработанный сибирскими учеными метод позволяет использовать отходы сельского хозяйства (гречневую шелуху) в качестве возобновляемого ресурса, что снижает себестоимость сорбента по сравнению с существующими аналогами. Разработанный биосорбент может применяться в мобильных фильтрующих системах для очистки промышленных сточных вод и загрязненных водоемов.

Кроме того, молодые ученые представили инновационные материалы для литий-ионных аккумуляторов. Как утверждают разработчики, новые материалы предотвращают образование опасной твердоэлектролитной интерфазы, функционируют при высоких скоростях заряда/разряда и отличаются повышенной безопасностью. Эти характеристики имеют решающее значение для электромобилей и систем хранения энергии. Разработка ориентирована на внедрение в производство на местных предприятиях. Оба проекта имеют ярко выраженную прикладную направленность и уже вызвали интерес со стороны промышленных партнеров.

Правительство Новосибирской области оказывает существенную поддержку молодым ученым посредством грантов, премий и стипендий. В 2025 году на эти цели выделено 23 миллиона рублей. Кроме того, 86 миллионов рублей из областного бюджета направлено на реализацию 63 проектов в рамках совместных конкурсов правительства региона и Российского научного фонда.