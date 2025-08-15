На выходных новосибирцев ждут грозы и короткие, но сильные дожди

В ближайшие дни в Новосибирске и области сохранится тёплая и дождливая погода.

В Новосибирске 16 августа будет +21…+23 °С. В светлое время суток пройдёт короткий дождь, возможны грозы. Ветер будет дуть с юго-запада, до 15 м/с. В области температура поднимется до +21…+26 °С. Ночью, при грозах, ожидаются сильные дожди.

16 августа по народному календарю — День Антона Вихровея, который в старину называли Малинником. К этому времени поспевала поздняя малина, и женщины с девушками отправлялись собирать урожай. Они готовили варенье, сушили ягоды и делали целебные настои на зиму.

17 августа в столице Сибири будет тепло, около +22…+24 °С. Днем местами пройдут короткие дожди и грозы. Ветер — юго-западный, его скорость может достигать 10 м/с. В регионе воздух прогреется поднимется до +27 °С. В некоторых районах также возможны дожди и грозы, а ветер усилится до 16 м/с.

В этот день крестьяне собирали последние огурцы, потому что верили, что после этого они перестают расти. Они старались убрать ботву, пока она не высохла, и закопать ее в компостной яме. Также в этот день собирали чеснок и лук.

