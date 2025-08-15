Рекламодателям

Улицу Ленина в Новосибирске в конце августа закроют для проезда машин

  • 15/08/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной на время фестиваля
На этой площадке пройдет фестиваль науки и искусств «ТехноАрт»

В последние дни лета на улице Ленина в Новосибирске пройдут лекции ученых, научные эксперименты и концерты. Участок улицы от площади Ленина до Урицкого будет закрыт для транспорта с утра 28 августа до вечера 1 сентября.

Проект постановления о безопасности дорожного движения во время фестиваля «ТехноАрт» (0+), который состоится в городе в рамках форума «Технопром», опубликован на сайте мэрии. В документе указано, что движение транспорта на улице Ленина будет ограничено с 6:00 28 августа до 18:00 1 сентября.

Автомобилистам придется искать пути объезда по соседним улицам.

На улице Ленина перед кинотеатром «Победа» в рамках фестиваля науки и искусств «ТехноАрт» пройдут четыре концерта и более двадцати лекций. Новосибирцы смогут увидеть познавательные шоу и эксперименты с нейросетью, а также поучаствовать в квизах и экскурсиях по научному центру города.

Напомним, ранее мэрия города объявляла конкурс на разработку дизайн-проекта реконструкции центра. Планируется полностью переоборудовать улицу Ленина для пешеходов на участке от площади Ленина до проспекта Димитрова. Подрядчиков для выполнения этой работы пока не нашлось.

Ранее редакция сообщала о том, что масштабная реконструкция улицы Мира в Новосибирске близится к завершению. Улица будет капитально обновлена на 2,5 км.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

218

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Общество
