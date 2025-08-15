В Новосибирске время устранения повреждений теплосетей сократилось на 60%

Эти устройства в режиме реального времени передают информацию о нестандартных ситуациях в диспетчерский центр, что позволило оперативно реагировать на повреждения теплосетей и эффективно использовать ресурсы.

Оснащение коммуникаций современными приборами мониторинга – один из приоритетов НТСК в рамках повышения надежности левобережной части города. В течение 2024 года компания установила цифровое оборудование в 155 теплокамерах. В планах на 2025 год – установка датчиков еще в 28 камерах до конца сентября, а в 2026 году – в 56 дополнительных объектах.

Датчики оперативно уведомляют диспетчерский центр о возникновении нештатных ситуаций, в частности, о появлении воды в тепловых камерах и павильонах. Оборудование отслеживает не только уровень затопления, но и температурные показатели.

Контроль за состоянием тепловых камер и павильонов осуществляется бригадами районов тепловых сетей в ходе регулярных осмотров. Благодаря новым приборам, повышается эффективность мониторинга состояния ключевых узлов теплосетей, обеспечивается получение данных с удаленных объектов, что позволяет быстрее устранять возможные неполадки.

По словам начальника 3 района тепловых сетей НТСК Егора Попкова, датчики устанавливаются в самых низких точках теплотрасс, куда в первую очередь поступает вода при повреждениях. При повышении уровня воды прибор передает сигнал в диспетчерский центр, что значительно сокращает время поиска повреждения, так как диспетчер может направить бригаду непосредственно к проблемному участку.

Внедрение системы онлайн-мониторинга уже демонстрирует положительные результаты: сокращение времени реагирования и, как следствие, ускорение поиска повреждений.

Заместитель главного инженера по производству тепловой энергии НТСК Алексей Соловьянов отметил, что система позволила сократить время реагирования с 9 часов до 3,7 часа. Также удалось снизить потери ресурсов. С ноября 2024 года по май 2025 года утечки теплоносителя уменьшились на 44,5 тыс. куб. м., а тепловой энергии – на 2226 Гкал.