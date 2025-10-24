На выходных в Новосибирске обещают аномальное тепло

В ближайшие выходные, 25 и 26 октября, в Новосибирской области будет аномально тепло для конца месяца.

По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в субботу, 25 октября, в Новосибирске будет солнечно и относительно тепло: днем температура достигнет +6…+8 градусов, ветер будет слабым. По области в субботу потеплеет до +10 градусов.

В старину люди в этот день наблюдали за небом до полуночи, чтобы увидеть падающую звезду и загадать желание. Кроме того, веник перевязывали белой лентой и обметали углы для удачи и достатка.

В воскресенье, 26 октября, днем температура в Новосибирске поднимется до +5…+7 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Метеорологи предупреждают, что ветер усилится, его порывы достигнут 13 м/с. По области в воскресенье также станет прохладнее, температура опустится до +3…+8 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

В этот день верующие посещали церковь, чтобы попросить Богородицу об избавлении от бед и болезней, а также о защите от неурожая, стихийных бедствий и бытовых проблем. Одинокие девушки молились перед Иверской иконой о женихе.

