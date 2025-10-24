Рекламодателям

«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада

  • 24/10/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада
В России также предлагают запустить госпрограмму строительства яслей

В Совете Федерации предложили начинать обучение родительству с детского сада. Зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре СФ Елена Писарева заявила в комментарии ТАСС, что формирование ответственного родительства должно начинаться с самых ранних лет и проходить в игровой форме.

И.о. директора Института детства НГПУ, кандидат психологических наук Валентина Игоревна Волохова поддержала эту инициативу:

— Родительству действительно нужно учиться — и чем раньше начинается этот процесс, тем он естественнее и эффективнее. В школе мы учим детей математике и химии, но порой совсем упускаем не менее важную тему — тему построения отношений, влияния образа жизни на возможность иметь детей в будущем, о решениях, которые мы принимаем сейчас и которые имеют значение для нашего будущего. Учить родительству — это значит учить осмыслять ценности и традиции своей семьи, а затем передавать и воспитывать это в своих детях. Учить родительству — это значит понимать свои особенности и уметь принимать особенности другого человека.

По её словам, в НГПУ реализуется проект, направленный на поддержку молодых семей — «Школа современного родителя» — цикл встреч и занятий для студентов и родителей, где обсуждаются вопросы воспитания и детско-родительских отношений;

Кроме того, по итогам исследовательской работы сотрудников НГПУ вышли:

  • монография «Социально-психологическая оценка рисков, препятствующих формированию ответственного родительства»;
  • Практический сборник кейсов для формирования родительской компетентности у молодых семей.

— Наш опыт показывает: от игры «дочки-матери» до осознанного выбора стать родителем проходит целый путь. И важно, чтобы образование сопровождало человека на всех этапах: в детском саду, школе, вузе и в первые годы создания семьи. Именно педагогические университеты становятся площадкой для выстраивания такой преемственности, — подчеркнула Валентина Волохова.

Ольга, воспитатель одного из детских садов Новосибирска, рассказала Infopro54, что в планах работы сотрудников всегда были прописаны игры в «дочки-матери», нацеленные на семью.

— Дети охотно примеряют на себя роли родителей, как мам, так и пап. Мальчики с удовольствием катают коляски, «готовят», «ходят с детьми к врачу». Мы стимулируем этот интерес. Девочки, мамы которых ждут ребенка, часто играют в беременных, требуя от «пап» заботы и внимания. Мы также вместе с детьми отмечаем День отца и День матери, просим принести фотографии семьи. На праздники приглашаем родителей, бабушек и дедушек, словом, все тоже самое, что и много лет назад, — отметила собеседница редакции.

По ее словам, работа с детьми, направленная на семейные ценности, в большинстве детсадов, никогда и не прекращалась.

Стоит отметить, что 23 октября на заседании Совета при президенте по проблемам демографической и семейной политики глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему совмещения материнства и трудовой деятельности. Она предложил запустить в стране государственную программу строительства сети яслей, в том числе при вузах и крупных предприятиях, а также частных. По ее словам, это позволит женщинам совмещать учёбу, работу и материнство. Она также заявила, что «нужно упростить требования к созданию таких учреждений, не жертвуя при этом безопасностью детей».

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет подряд сокращается количество детей. В городе возобновился тренд на перепрофилирование детсадов, в том числе под нужды школ.

Что касается создания детсадов при предприятиях, то представители бизнеса уже комментировали, что есть более эффективные способы стимулирования сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что в 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

613

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ясли Родительство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада
24/10/25 14:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске ученые будут искать токсичные элементы в подземных водах
24/10/25 13:05
Наука Общество
Для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 млрд
24/10/25 12:45
Власть Город
В 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины
24/10/25 12:30
Медицина Общество
Новосибирская область в топ-10 регионов по цене размещения на ноябрьские праздники
24/10/25 12:00
Общество Туризм
Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 3 года
24/10/25 11:55
Власть
Новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей
24/10/25 11:00
В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума
24/10/25 10:00
Власть Общество Экономика
В 2025 году на экологичность новосибирских ТЭЦ выделено около 600 млн рублей
24/10/25 9:30
Бизнес
Задержан глава АСВ по делу об аквапарке Новосибирска
24/10/25 9:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Новые льготы для бизнеса в Новосибирске связывают с налогом на прибыль
23/10/25 19:00
Бизнес ПроБизнес Финансы
Суд конфисковал у компании 15 гектаров земли в Бердском лесничестве
23/10/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
Цены на новостройки в Новосибирске рухнули на 13%
23/10/25 18:00
Бизнес Недвижимость
Единство в многообразии культур и религий обсуждают на Всероссийской конференции
23/10/25 17:35
Власть
В новосибирском турклубе сказали, сколько дней продержится заблудившийся в лесу
23/10/25 17:30
Общество Туризм
Киоскам и павильонам определили место в Новосибирске
23/10/25 17:00
Бизнес Власть Город
Мобильный интернет заработал в посёлке неподалёку от озера Карачи
23/10/25 16:40
Технологии
Губернатор провёл совещание по устойчивому развитию региональной экономики
23/10/25 16:10
Власть
Эксперт рассказал новосибирцам через сколько лет ржавеют китайские автомобили
23/10/25 16:00
Чиновников мэрии задержали за махинации при закупке квартир для детей-сирот
23/10/25 15:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять