«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада

В Совете Федерации предложили начинать обучение родительству с детского сада. Зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре СФ Елена Писарева заявила в комментарии ТАСС, что формирование ответственного родительства должно начинаться с самых ранних лет и проходить в игровой форме.

И.о. директора Института детства НГПУ, кандидат психологических наук Валентина Игоревна Волохова поддержала эту инициативу:

— Родительству действительно нужно учиться — и чем раньше начинается этот процесс, тем он естественнее и эффективнее. В школе мы учим детей математике и химии, но порой совсем упускаем не менее важную тему — тему построения отношений, влияния образа жизни на возможность иметь детей в будущем, о решениях, которые мы принимаем сейчас и которые имеют значение для нашего будущего. Учить родительству — это значит учить осмыслять ценности и традиции своей семьи, а затем передавать и воспитывать это в своих детях. Учить родительству — это значит понимать свои особенности и уметь принимать особенности другого человека.

По её словам, в НГПУ реализуется проект, направленный на поддержку молодых семей — «Школа современного родителя» — цикл встреч и занятий для студентов и родителей, где обсуждаются вопросы воспитания и детско-родительских отношений;

Кроме того, по итогам исследовательской работы сотрудников НГПУ вышли:

монография «Социально-психологическая оценка рисков, препятствующих формированию ответственного родительства»;

Практический сборник кейсов для формирования родительской компетентности у молодых семей.

— Наш опыт показывает: от игры «дочки-матери» до осознанного выбора стать родителем проходит целый путь. И важно, чтобы образование сопровождало человека на всех этапах: в детском саду, школе, вузе и в первые годы создания семьи. Именно педагогические университеты становятся площадкой для выстраивания такой преемственности, — подчеркнула Валентина Волохова.

Ольга, воспитатель одного из детских садов Новосибирска, рассказала Infopro54, что в планах работы сотрудников всегда были прописаны игры в «дочки-матери», нацеленные на семью.

— Дети охотно примеряют на себя роли родителей, как мам, так и пап. Мальчики с удовольствием катают коляски, «готовят», «ходят с детьми к врачу». Мы стимулируем этот интерес. Девочки, мамы которых ждут ребенка, часто играют в беременных, требуя от «пап» заботы и внимания. Мы также вместе с детьми отмечаем День отца и День матери, просим принести фотографии семьи. На праздники приглашаем родителей, бабушек и дедушек, словом, все тоже самое, что и много лет назад, — отметила собеседница редакции.

По ее словам, работа с детьми, направленная на семейные ценности, в большинстве детсадов, никогда и не прекращалась.

Стоит отметить, что 23 октября на заседании Совета при президенте по проблемам демографической и семейной политики глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему совмещения материнства и трудовой деятельности. Она предложил запустить в стране государственную программу строительства сети яслей, в том числе при вузах и крупных предприятиях, а также частных. По ее словам, это позволит женщинам совмещать учёбу, работу и материнство. Она также заявила, что «нужно упростить требования к созданию таких учреждений, не жертвуя при этом безопасностью детей».

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет подряд сокращается количество детей. В городе возобновился тренд на перепрофилирование детсадов, в том числе под нужды школ.

Что касается создания детсадов при предприятиях, то представители бизнеса уже комментировали, что есть более эффективные способы стимулирования сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что в 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины.