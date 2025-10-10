В Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей

В Новосибирской области погода приостановила уборку урожая с полей. Под снегом остаются зерновые, овощные, технические культуры. Аграрии ждут, когда снег растает, и считают, что еще не все потеряно. Тем не менее они не исключают больших убытков.

После осадков, выпавших 9 октября в большинстве районов Новосибирской области, высота снежного покрова на полях, по оценкам фермеров, составляет 17-20 см. Сейчас сельхозтехнику аграрии практически не выводят, потому что эффективность низкая, велик риск поломок. Качество, например, зерна в такие погодные условия снижается. Но при этом не убранный до снега урожай погибшим пока не считают.

— Мы ждем, надеемся, что погода переменится к лучшему, и мы сможем всё убрать. Много еще масличных культур не убрано, остается еще зерно, овощи. Важно, чтобы после этого снегопада пошли дожди. Дождь бы смыл весь этот снег, и можно было бы завершить уборочную. Но пока по прогнозам дождей мы не видим. Положительных температур, которые бы растопили бы весь снег, тоже нет. В городе в таких условиях снег еще может исчезнуть, а на полях это, наверно, с вероятностью на 100%, невозможно. Так что есть риск, что урожай остается неубранным. В принципе, сейчас под снегом лежат миллиарды рублей, — сообщил Infopro54 президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков.

В региональном Минсельхозе на вопрос редакции ответили, что обновленная информация по ходу уборочной в регионе будет озвучена в понедельник, 13 октября. По оперативной сводке на 6 октября, в Новосибирской области зерновые культуры были убраны с 77% посевных площадей, по технических культурам показатели были еще меньше — 49%.

