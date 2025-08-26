«Не могут найти хозяина»: пожилые новосибирцы уже несколько дней сидят без воды

Пенсионеров, проживающих на улице Полтавская, 33, с 11 августа топят соседи сверху. Евгения Петровна, хозяйка квартиры, рассказала Infopro54, что уже несколько раз ходила в ЗАО «УК «СПАС-ДОМ», которая управляет домом. Из компании приходил слесарь, но проблема до сих пор не решена. На этой неделе уже третий день все квартиры по стояку отключили от воды, так как иначе по стенам бежит вода.

— Мы с мужем оба люди в очень солидном возрасте, нам под 80 лет, а дома нет воды даже попить. В ЖЭУ на мои звонки уже не отвечают, бросают трубки. Я вынуждена ходить туда сама, но получаю один и тот же ответ: не можем найти хозяина, — рассказала Евгения Петровна редакции Infopro54.

По ее словам, уже приезжала полиция, нашли дочь собственника квартиры, но она отказалась принимать какие-либо решения. Между тем, пожилые люди сидят не только без воды, но и в квартире с разрушенной кухней и не понимают, что делать дальше.

— Дед уже разобрал стену, она вся мокрая. Можно приходить и смотреть что с трубами. Никого нет, — жалуется собеседница редакции.

В «УК «СПАС-ДОМ» корреспондента редакции отправили к директору ЖЭУ №62, которое обслуживает дом по улице Полтавская. Однако, на момент написания статьи до нее дозвониться не удалось.

Непосредственно в диспетчерской ЖЭУ №62 сказали, что эта ситуация у них находится на контроле и вопросом занимается инженер.

Председатель правления Союза управляющих компаний «Единство» Александр Синица пояснил, что в таких ситуациях управляющая компания должна найти родственников, которые могут открыть квартиру. Если это не получается, то приглашается участковый, либо представитель администрации, и в присутствии специалиста УК квартира вскрывается, оформляется трехсторонний акт вскрытия в связи с аварийной ситуацией. После ее устранения квартира закрывается и опечатывается.

— УК самостоятельно квартиру вскрыть не может, так как будет нести за это ответственность. При налаженных контактах с администрацией, с участковыми вопрос вскрытия решается очень быстро. Например, у нас были такие прецеденты и за сутки мы устраняли проблему, так как понимаем, что дольше людям без воды сидеть сложно, —говорит собеседник редакции.

По его словам, ответственность за залив соседей несет хозяин квартиры, если протечка произошла в разводке по квартире. Если по стояку, то это ответственность управляющей компании, и она должна возмещать нанесенный заливом ущерб.

