В Новосибирске откроют новый трамвайный маршрут

В этом году совместное предприятие ООО «БКМ-Сибирь» модернизирует девять трамваев. Три из них мэрия планирует поставить на маршрут трамвая №13. Он продлевается вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала «Новосибирский автовокзал – Главный», сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Одну машину муниципалитет определил на маршрут №11«ПКиО «Сосновый бор» – Золотая горка», еще две — на маршрут №14 «пл. Калинина – Сад Мичуринцев». Кроме того, в департаменте транспорта идет проработка нового трамвайного маршрута.

— Мы прорабатываем маршрут от Соснового бора до площади им Калинина. Там идет активная застройка. Пробная обкатка уже прошла, потребность у населения есть. Планируем пустить там три машины, — добавил Ивахненко.

Стоит отметить, что подрядчик на строительство трамвайных путей от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала на Гусинобродском шоссе был определен еще в 2021 году. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство», которая обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

— Заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевал закончить строительство объекта в установленный контрактом срок. Подрядчик своих обязательств не выполнил, объект в эксплуатацию не введен, хотя на момент принятия решения об одностороннем отказе заказчиком было оплачено подрядчику 68 млн рублей, — уточняется в конкурсной документации.

Руководители компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач были задержаны в конце 2024 года. В отношении них возбуждены уголовные дела. В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя».

Напомним, в городе уже много лет обсуждается необходимость расширения трамвайных сетей, особенно в отдаленные районы, которые стоят в пробках на вылетных улицах. Однако рассмотрение проекта по созданию скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска отложили до 2030 года. Работу над ним администрация города начала 10 лет назад — в 2014 году. В июле 2024 года заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин сообщил, что он до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей.

В конце 2024 года стоимость строительства одного километра трамвайной линии в рамках проекта по расширению трамвайной инфраструктуры до жилых массивов Родники и Снегири в Новосибирске оценили в сумму от 0,5 до 1 миллиарда рублей. В этой сумме не учитываются расходы на искусственные сооружения и освобождение земли, передает ТАС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Протяженность однопутной линии составит около 9,4 километра.

