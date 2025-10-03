«Посадить бывшего мужа»: в Новосибирске семейные споры всё чаще оборачиваются уголовными делами

Дела о разделе имущества супругов стали чаще приводить к уголовным процессам. Этот тренд отмечают адвокаты по всей стране, в том числе и в Новосибирске. О причинах и характерных чертах такого перехода эксперты в области права говорили на специальной сессии Сибирской юридической недели (SibLegalWeek). Среди ее участников был журналист Infopro54. Запись выступлений есть в распоряжении редакции.

Специалисты по семейному праву становятся в России всё более востребованными, потому что увеличивается доля разводов, которые сопровождаются разделом имущества и спорами о месте жительства детей.

— Для того чтобы понять глубину проблемы, нужно обратить внимание на статистику. В 2023 году было заключено 945 тысяч браков и 683 тысячи браков было расторгнуто, в 2024 году — зарегистрировано 880 тысяч браков и 644,5 тысячи разводов. Очень маленький процент сохранения семьи как ячейки общества, — говорит управляющий партнер правового альянса «Аверум», доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Юристы подчеркивают, что доля разводов, которые проходят относительно спокойно, невысока. В каждом таком процессе есть сильное эмоциональное напряжение, во многих — серьезный конфликт. Когда дело касается раздела имущества (не важно, что делят — дорогие автомобили и дома или комнату в коммуналке), часто происходит эскалация конфликта.

— Чтобы показать актуальность проблемы, достаточно набрать в поисковике «посадить бывшего мужа». Причем когда набираешь «посадить бывшую жену», такой актуальности нет. Поэтому сразу понимаем, кто чаще является инициатором уголовных дел в этой сфере. Проблема в том, что эмоциональный накал и обида являются благодатной почвой для противозаконных действий. Почему вообще так происходит? Потому что люди были максимально близки. То есть они знали слабые стороны друг друга, проблемы, может быть, какие-то секреты и тайны. И когда происходит разлад либо какая-то конфликтная тяжелая ситуация, в ход идут все средства. Ставки высокие, делятся ключевые активы, включаются острые эмоции, желание, может быть, даже насолить бывшему партнёру. А любое незаконное действие в рамках гражданского спора приводит к уголовной ответственности, — говорит адвокат, сооснователь коллегии адвокатов Москвы «Ершов, Горбунов и партнеры» Сергей Ершов.

Эксперты выделяют несколько основных действий бывших супругов, которые приводят к возникновению уголовно-правовых рисков. Во-первых, это неправомерные действия с имуществом. Например, самоуправство: продажа автомобиля, находящегося в общей совместной собственности. Здесь могут быть потенциально криминальные последствия. Хищение (если прав на имущество у одной из сторон нет) — прямой путь в «уголовку». Во-вторых, предъявление в суде подложных документов (расписок, договоров и т.д.). Юристы, говорят, что сейчас статья 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) стала максимально рабочей.

Особо отмечают адвокаты действия, которые описываются словам «похищение собственного ребенка», а также ситуации, когда один родитель обвиняет другого в совершении насилия в отношении ребенка. Иногда подобные истории попадают в СМИ, и может показаться, что они единичны. На самом деле, такое происходит часто.

— Любая семейная история, в которой есть обвинение, например, в сексуальным насилии, всегда заканчивается плохо для потенциального обвиняемого. Там, по сути, достаточно показаний. Разбираться никто не будет. И уголовно-правовую машину в таких случаях я сравниваю с автомобилем, и даже танком, который едет только вперед. То есть задней скорости там нет. Если уже что-то началось, то это можно только остановить, назад откатить не получится. Потому что вы перешли какой-то Рубикон. Дальше уже, по сути, можно бороться только за минимизацию наказания. Что касается похищения детей, то если бы, например, 5-7 лет назад у меня спросили, несет ли уголовную ответственность кто-либо за похищение собственного ребенка, я бы однозначно сказал «нет». Сейчас дела обстоят иначе. В Калининграде была история: гражданина США осудили за похищение собственного малолетнего ребенка и покушение на пересечение государственной границы. Ему дали реальный срок, шесть лет. Понятно, что здесь политический момент, какой-то определенный есть, что это гражданин США пытался вывести ребенка, но тем не менее. Раньше такой практики вообще не было, похищение собственного ребенка не было криминализовано, — рассказал Сергей Ершов.

Разбирая на сессии нестандартные истории из бракоразводных процессов, юристы подчеркивали, что чаще всего, совершая что-то противоправное, бывшие супруги не отдавали себе отчет в своих действиях и не думали о возможных последствиях.

