Советский район становится лучше благодаря новым деревьям и газонам

В Советском районе близится к завершению кампания по озеленению: посажено свыше 1100 саженцев деревьев и кустарников, а также обновлено около 17 тысяч квадратных метров газонов. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил проведенные работы во время выездного совещания.

Глава города отметил, что в Новосибирске реализуется концепция «Город без окраин», в рамках которой ресурсы, проекты и современные технологии распределяются равномерно между всеми районами. Это делается для того, чтобы жители в равной степени ощущали заботу со стороны городской администрации. Аналогичные методы применяются и в организации уборки города, где лидерами стали Первомайский и Советский районы, первыми набравшие штат сотрудников, что быстро привело к улучшению качества уборки до нормативных показателей.

В прошлом году муниципалитет начал масштабный проект по восстановлению газонов вдоль улично-дорожной сети. В качестве пилотных зон были выбраны Советский, Первомайский и Дзержинский районы, получившие по 15 миллионов рублей. Успешность эксперимента позволила распространить его на все районы, выделив каждому от 15 до 20 миллионов рублей – в общей сложности 135 миллионов рублей. Данная инициатива является частью стратегии по борьбе с загрязнением воздуха. Обновленные газоны обустраиваются с учетом углубления относительно уровня бордюра, чтобы предотвратить вымывание почвы на дорогу во время дождей.

В Советском районе программа озеленения и восстановления затронула около десятка участков, в том числе газоны вдоль улицы Ильича. По словам исполняющего обязанности главы администрации Советского района Дениса Таранова, на улице посажено 68 черемух Маака и произведена замена 3500 квадратных метров газонов. Работы включали удаление старого грунта, завоз новой плодородной почвы и посев газонной травы. Объект находится на гарантии, и весной планируется провести приемку. Ожидается, что до конца месяца в Советском районе будет высажено более 1100 деревьев и кустарников, а реконструкция газонов на площади около 17 тысяч квадратных метров будет завершена в течение ближайших десяти дней.