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Художник из Румынии Себастьян Ликан 25 лет живет и творит в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Он специализируется на росписи по стеклу и планирует открыть в городе свою школу

Себастьян Ликан из Румынии уже более 25 лет живёт и творит в Новосибирске. В обычной квартире он обустроил мастерскую и пишет иконы с ликами святых, а также занимается росписью по стеклу — в том числе с сибирскими мотивами: старушками в платочках, зимними пейзажами и даже комарами.

Изначально представления художника о Сибири были стереотипными, но после переезда он проникся регионом и называет себя патриотом Сибири. Особое место в его творчестве занимает традиция росписи по стеклу: по словам Ликана, раньше такие иконы создавали бабушки-любительницы — настоящие иконы были слишком дороги для простого народа.

Как отмечает Горсайт, во многие иконы мастер добавляет мощевики — фрагменты облачений, гробов и другие реликвии: их присылают ему знакомые со всего мира. При этом Себастьян подчёркивает, что священной икону делает не только наличие мощей, но и сам лик.

Часть работ художник создаёт специально для медицинских учреждений — например, для хосписов. Для таких картин он подбирает устойчивые к дезинфекции материалы. Сейчас Ликан помогает обустроить молельную комнату в детском хосписе в Новокузнецке.

В планах мастера — открыть школу росписи по стеклу и к Рождеству организовать выставку с изображениями звёзд и колядующих детей. Возвращаться на родину художник не собирается: родных и друзей в Румынии он навещает примерно раз в три года.

Ранее редакция сообщала о том, что выставочная осень в Новосибирске предотвращала сезонную депрессию.

Источник фото: Горсайт

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Регионы : Новосибирск

Теги : художник

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