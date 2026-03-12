НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Новосибирский государственный университет (НГУ) прорабатывает возможность открытия своего филиала в Андижанской области Республики Узбекистан. Этот вопрос обсуждался на встрече с делегацией соседней страны.

Узбекистан является давним партнером НГУ. С 2017 года университет сотрудничает с 15 местными вузами, реализует совместные программы в сфере IT и гуманитарных наук. В настоящее время в Новосибирске обучается более 70 студентов из Узбекистана. Теперь стороны намерены выйти на новый уровень взаимодействия. Инициатором проекта со стороны республики выступил известный медийный бизнесмен, доктор Шукуриллажон Жалилов.

Первым этапом сотрудничества станет запуск совместных образовательных программ и курсов дополнительного профессионального образования по медицинским направлениям. Они могут открыться уже в 2026/2027 учебном году.

— По результатам визита узбекской делегации в НГУ мы договорились изучить нормативно-правовые документы России и Узбекистана, а также опыт ведущих российских университетов по созданию и функционированию филиалов в Республике Узбекистан и на этой основе составить дорожную карту, — пояснил начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Стоит отметить, что параллельно с проектом в Узбекистане у университета есть планы по развитию присутствия в других странах. Ранее НГУ рассматривал возможность открытия филиала в Казахстане на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. Однако, в сентябре 2025 года стало известно, что реализация этого проекта была отложена по просьбе казахстанской стороны.

