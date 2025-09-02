НГУ отложил открытие филиала в Казахстане по просьбе партнеров

Открытие филиала Новосибирского государственного университета в Казахстане отложено по просьбе иностранного партнера.
— Главные инициаторы создания филиала — это наши выпускники, выходцы из Казахстана. Но пока он заморожен по просьбе, главным образом, казахстанской стороны, — сказал Михаил Федорук, ректор НГУ, в беседе с ТАСС.
По его словам, филиал планировали создать на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. Федорук отметил, что открытие филиала в столице выгодно, но самое важное — «чтобы проект не был убыточным».
Осенью прошлого года НГУ создал рабочую группу, чтобы изучить возможность открытия филиала по схеме государственно-частного партнерства. Это уникальный проект для российских вузов, отмечали в пресс-службе университета. Специалисты разработали список естественно-научных и междисциплинарных направлений, которые могут заинтересовать абитуриентов из Казахстана.
Ранее редакция сообщала о том, что в СУНЦ НГУ приедут учиться школьники из Африки.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
