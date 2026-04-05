Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

Однако уже со вторника начнётся похолодание. Во вторник днём +7…+8 градусов, в среду — последний относительно тёплый день с температурой до +12 градусов (по данным «Гисметео» — +7). Ночные значения опустятся до +1…+3 градусов.

К концу недели погода резко изменится. В четверг и пятницу днём будет от 0 до +4 градусов, а ночью — от −5 до −1 градуса. По ощущениям из-за ветра мороз достигнет −10 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Самым холодным днём станет суббота, 11 апреля. Днём температура не поднимется выше 0 градусов, а ночью опустится до −5. Снежный покров сократится до 3–4 см.

В воскресенье, 12 апреля, в день Пасхи, погода начнёт улучшаться. Днём ожидается +4…+6 градусов и солнце, ночью — до −4 градусов. Ветер будет слабым, осадков не прогнозируется.

По народным приметам, с этой неделей связаны погодные указания на весну и лето. На Благовещение (7 апреля) наши предки загадывали погоду на Пасху. А характер погоды 8 апреля указывал на то, каким будет весь апрель. В сам день Пасхи ясное и солнечное небо (а именно такое обещают 12 апреля) сулит хорошее, тёплое лето и богатый урожай.

