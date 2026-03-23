На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Вскрытие рек в Новосибирской области метеорологи ожидают в этом году на 2-5 дней позже среднемноголетней нормы (для региона водоемы обычно вскрываются во второй декаде апреля).

— Минувшей осенью реки в области были достаточно полноводны, поэтому максимальные уровни воды в этих реках ожидаются выше среднего — до 1,6 метра. Это Чумыш, Бурла, Чая, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. Не исключена вероятность достижения опасных отметок подтопления как прибрежных территорий населенных пунктов и приусадебных участков, так и переливы автодорог, — констатировала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Уровень воды может подняться до критических отметок возле сёл Пихторовка, Черновка, Северное, посёлка Гавриловский и города Куйбышев.

По словам Анны Лапчик, в течение зимы в области выпало осадков больше нормы — 144%, а в первой-второй декаде марка количество осадков превысило месячную норму — 200-250%. При этом из-за большого снега глубина промерзания почвы в области меньше — 50 -130 см, а местами — 50-40 см. Толщина льда на всех реках 36 -86 см, что около и меньше нормы. В Новосибирском водохранилище — до 28 см, что меньше нормы.

— На Алтае сейчас отмечается высокий температурный фон, интенсивное снеготаяние, днем до +15°-16°C, а в ночные часы температуры отрицательные. В условиях сохранения такого температурного фона и отсутствия осадков характер весеннего половодья будет плавный. Если же установится аномально жаркая погода с положительными температурами днем и ночью, плюс к этому добавятся осадки, то весеннее половодье пойдёт быстрыми темпами и список пунктов, которые находятся в зоне риска подтопления, может увеличится. Рассчитывать на то,что курица перейдёт речку в брод не стоит, — добавила Лапчик.

Вторая волна половодья проходит в Новосибирске в первой декаде июня. Прогноз максимальных уровней метеорологи планируют выпустить в конце марта.

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин заявил, что наиболее высокие риски подтоплений ожидаются в 13 районах области. Среди них Искитимский, Новосибирский, Тогучинский, Краснозерский, Колыванский, Кочковский, Кыштовский, Куйбышевский, Маслянинский, Сузунский, Карасукский районы, Северный округ, а также город Искитим.

