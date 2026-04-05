Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Теперь владыка Варфоломей официально в новом сане будет управлять приходами Новосибирска, Бердска и области. Чин возведения прошёл на малом входе во время литургии в Неделю 6-ю Великого поста, когда православные отмечали Вход Господень в Иерусалим.

