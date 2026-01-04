Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

С 2026 года в России, в том числе в Новосибирске и области, начинает действовать новая ежегодная мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Особенность нововведения в том, что выплата не является фиксированным пособием. Ее размер напрямую зависит от суммы НДФЛ, который родитель уплатил в предыдущем году по ставке 13%. Государство вернет разницу между уплаченным налогом и суммой, которая составила бы 6% от тех же доходов. Таким образом, возврату подлежит около 7% от налогооблагаемой базы. Чем выше официальная зарплата и, соответственно, уплаченный НДФЛ, тем больше будет сумма выплаты.

Получить поддержку смогут не все семьи, а только соответствующие ряду критериев. Ключевое условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе (18 560 рублей). При расчете учитываются доходы всех членов семьи: обоих родителей, детей, а также усыновителей или опекунов. Учитываются официальные доходы, с которых удержан НДФЛ. При наличии задолженности по алиментам в выплате будет отказано.

Оформлением занимается Социальный фонд России. Подать заявление на выплату за предыдущий год можно будет строго в определенный период — с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также лично в клиентской службе фонда или через МФЦ. При назначении выплаты фонд будет проверять не только уровень доходов, но и имущественную обеспеченность семьи. Наличие в собственности нескольких объектов недвижимости или дорогостоящего имущества может стать основанием для отказа.

Выплата назначается каждому из родителей, имеющему официальный доход и уплачивающему НДФЛ, при условии, что общие параметры семьи соответствуют требованиям. Это означает, что в одной семье и мать, и отец могут получить отдельные выплаты. Перечисление средств будет осуществляться на банковскую карту заявителя без взимания комиссии.

