Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Государство вернет часть НДФЛ при соблюдении условий по доходу

С 2026 года в России, в том числе в Новосибирске и области, начинает действовать новая ежегодная мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Особенность нововведения в том, что выплата не является фиксированным пособием. Ее размер напрямую зависит от суммы НДФЛ, который родитель уплатил в предыдущем году по ставке 13%. Государство вернет разницу между уплаченным налогом и суммой, которая составила бы 6% от тех же доходов. Таким образом, возврату подлежит около 7% от налогооблагаемой базы. Чем выше официальная зарплата и, соответственно, уплаченный НДФЛ, тем больше будет сумма выплаты.

Получить поддержку смогут не все семьи, а только соответствующие ряду критериев. Ключевое условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе (18 560 рублей). При расчете учитываются доходы всех членов семьи: обоих родителей, детей, а также усыновителей или опекунов. Учитываются официальные доходы, с которых удержан НДФЛ. При наличии задолженности по алиментам в выплате будет отказано.

Оформлением занимается Социальный фонд России. Подать заявление на выплату за предыдущий год можно будет строго в определенный период — с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также лично в клиентской службе фонда или через МФЦ. При назначении выплаты фонд будет проверять не только уровень доходов, но и имущественную обеспеченность семьи. Наличие в собственности нескольких объектов недвижимости или дорогостоящего имущества может стать основанием для отказа.

Выплата назначается каждому из родителей, имеющему официальный доход и уплачивающему НДФЛ, при условии, что общие параметры семьи соответствуют требованиям. Это означает, что в одной семье и мать, и отец могут получить отдельные выплаты. Перечисление средств будет осуществляться на банковскую карту заявителя без взимания комиссии.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске предлагают ввести обязательную выплату за отсутствие места в детсаду.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : господдержка семей с детьми

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в период новогодних праздников запустила обсуждение дизайн-проекта парка «Усть-Тула» в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сейчас переходим к следующему шагу — обсуждению дизайн-проекта. Он основан на особенностях пойменного ландшафта: рельефе, водном режиме, природной среде. Главная идея — сохранить природу как ключевую ценность и аккуратно встроить в неё прогулочные, образовательные и рекреационные маршруты, — написал он.

Читать полностью

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск вошёл в число городов России с наиболее доступными платными катками.

Согласно рейтингу сервиса 2ГИС, составленному на основе анализа 16 городов-миллионников, средняя стоимость сеанса катания в городе составляет 200 рублей при использовании собственных коньков и 400 рублей с их прокатом. В среднем по России катание на коньках обходится в 310 рублей со своими коньками и 600 рублей с прокатом.

Читать полностью

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Автор: Оксана Мочалова

4 января в 12:00 в парке «Арена» состоится открытие XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры (6+) на приз мэра Новосибирска, сообщили в мэрии города.

Более четверти века Новосибирск является площадкой для этого зимнего события, собирающего мастеров ледового искусства из разных регионов России и других стран. В этом году в соревнованиях примут участие 10 команд: из Новосибирска, Хабаровска, Омска, Москвы, Луганска, республик Якутия и Тыва, а также из китайского Шанхая.

Читать полностью

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Автор: Марина Санькова

В Новосибирской области состоялось выездное заседание представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, посвященное обеспечению своевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники. Сотрудники ведомства также лично оценили качество предоставляемой услуги по ряду адресов.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, во время праздничных дней усилен контроль за деятельностью регионального оператора, АО «Спецавтохозяйство», и ответственных инстанций. Для оперативного реагирования при министерстве создан штаб, объединяющий все заинтересованные стороны. Обеспечен ежедневный обмен данными и оперативная обработка всех проблемных ситуаций в населенных пунктах области. В период пиковой нагрузки на линии выходят до 300 специализированных машин. В первые дни нового года наибольшее количество жалоб поступило из городов Бердск и Искитим, а в Новосибирске – из Дзержинского района.

Читать полностью

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Автор: Марина Санькова

В Новосибирской области, рабочем поселке Коченево, появится новый 25-метровый бассейн. Компания, которой доверено воплотить этот замысел в жизнь, была выбрана в ходе аукциона. В аукционе на право заключения государственного контракта с начальной ценой 397,5 миллиона рублей участвовали четыре организации. Победу одержал участник, предложивший выполнить работы за 367 734 595 рублей.

За указанную сумму подрядчик должен будет спроектировать, провести необходимые инженерные изыскания, возвести и запустить в эксплуатацию 25-метровый плавательный бассейн. Проектом предусмотрено наличие четырех дорожек для плавания и наличие тренажерного зала. Согласно проектной документации, спортивный объект должен функционировать не менее полувека.

Читать полностью

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Автор: Марина Санькова

Удача улыбнулась жителю Новосибирской области: он стал одним из трех главных триумфаторов новогоднего тиража известной лотереи. Его выигрыш составил впечатляющие 333 333 333 рубля, из которых после уплаты налогов ему будет перечислено 261 598 000 рублей. Наряду с Тюменской и Свердловской, Новосибирская область вошла в тройку регионов, где были приобретены билеты с максимальными выигрышами.

Ввиду значительной суммы выигрыша, налогообложение будет проведено по прогрессивной шкале, действующей в 2026 году. Общая сумма налоговых отчислений для победителя из Новосибирска превысит 71,7 миллиона рублей, включая ставки от 13% до 22% для различных уровней дохода. Уплата налогов не ляжет бременем на плечи новоиспеченного миллионера: эту обязанность берет на себя распространитель лотереи, выступая в роли налогового агента.

Читать полностью
