В Новосибирске предлагают ввести обязательную выплату за отсутствие места в детсаду

В Российских регионах, в том числе в Новосибирской области, может появиться единая федеральная норма, обязывающая регионы компенсировать родителям отсутствие мест в детских садах. Соответствующий законопроект о поправках в закон «Об образовании в Российской Федерации» внесен на рассмотрение в Госдуму.

Инициатива предполагает установить обязанность субъектов РФ ежемесячно выплачивать компенсацию семьям, чьим детям в возрасте от 1,5 до 7 лет не было предоставлено место в муниципальном детском саду по причине его фактического отсутствия.

Авторы законопроекта указывают на остроту проблемы в целом ряде регионов. По их словам, даже при формальном наличии свободных мест на некоторых территориях, в конкретных районах, особенно в зонах активной жилой застройки, может наблюдаться их критическая нехватка. Это вынуждает родителей либо оставлять работу, либо нести дополнительные расходы на няню или частный детский сад.

Цель законопроекта — законодательно закрепить единый принцип поддержки таких семей на всей территории страны. Установление федерального стандарта призвано устранить дисбаланс и гарантировать равные условия. При этом конкретный размер и порядок предоставления ежемесячной выплаты будут определяться законами субъектов РФ.

Отмечается, что на данный момент такая поддержка оказывается лишь в отдельных регионах. Она установлена по собственному решению субъектов федерации и отличается в разных размерах. Например, в Ленинградской области выплата составляет 9,5 тысяч рублей, в Кировской и Липецкой областях — по 5 тысяч рублей, а в Томской области — 4 тысячи рублей. Однако, в большинстве регионов подобные меры не предусмотрены, что создает неравные условия для семей.

Стоит отметить, что в Новосибирске на начало 2025 года в очереди в детский сад стояло чуть более 15 тысяч детей при примерно 17 тысячах свободных мест. Для сравнения, в 2024 году в детсады города пошли 19 тысяч детей, а в 2023 году — 21 тысяча.

Ранее редакция сообщала, что увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме.