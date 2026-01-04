В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

В Новосибирске объявлены четыре аукциона на право аренды 12 нестационарных торговых объектов (НТО) на городских кладбищах. Право заключить договоры на семь лет разыграет муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», которое владеет участками на праве постоянного пользования. Информация о них размещена на сайте администрации города.

Торги пройдут 30 января, а также 3, 5 и 10 февраля 2026 года. Лоты сформированы по территориальному принципу:

На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляет от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.

На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагаются три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тыс. до 869,6 тыс. рублей в год.

На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) разыграют два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тыс. и 607,7 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в ноябре 2025 года начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов сообщил, что администрация города прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах.

Согласно новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города, на городских кладбищах предусмотрены 64 точки, в том числе на ул. Хилокской — 26 торговых павильонов, на Мочищенском шоссе — 12 торговых точек, на Гусинобродском шоссе — девять, на ул.Одоевского — семь, на ул. Арбузова — пять, на ул. Новоуральской ― три, а в Мичуринском сельсовете — два павильона.

Отмечалось, что все лоты предусмотрены под постоянную торговлю и пройдут по тому же принципу, что и торги на размещение НТО в парках города и на набережной.

В начале декабря на Клещихинском кладбище прошел рейд, в ходе которого были снесены все незаконные торговые точки, предлагающие ритуальные товары.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам.