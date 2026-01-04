Поиск здесь...
В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Первые торги определят арендаторов 12 точек

В Новосибирске объявлены четыре аукциона на право аренды 12 нестационарных торговых объектов (НТО) на городских кладбищах. Право заключить договоры на семь лет разыграет муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», которое владеет участками на праве постоянного пользования. Информация о них размещена на сайте администрации города.

Торги пройдут 30 января, а также 3, 5 и 10 февраля 2026 года. Лоты сформированы по территориальному принципу:

На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляет от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.

На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагаются три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тыс. до 869,6 тыс. рублей в год.

На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) разыграют два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тыс. и 607,7 тыс. рублей соответственно.

Напомним, в ноябре 2025 года начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов сообщил, что администрация города прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах.

Согласно новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города, на городских кладбищах предусмотрены 64 точки, в том числе на ул. Хилокской — 26 торговых павильонов, на Мочищенском шоссе — 12 торговых точек, на Гусинобродском шоссе — девять, на ул.Одоевского — семь, на ул. Арбузова — пять, на ул. Новоуральской ― три, а в Мичуринском сельсовете — два павильона.

Отмечалось, что все лоты предусмотрены под постоянную торговлю и пройдут по тому же принципу, что и торги на размещение НТО в парках города и на набережной.

В начале декабря на Клещихинском кладбище прошел рейд, в ходе которого были снесены все незаконные торговые точки, предлагающие ритуальные товары.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам.

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Автор: Оксана Мочалова

Средняя доходность от аренды квартиры в Новосибирске составляет 6,5% годовых, а срок окупаемости такого вложения — 15,3 года. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировав инвестиционную привлекательность покупки квартир для последующей сдачи в аренду в 70 крупнейших городах России. По этому показателю столица Сибири находится на 25-й строчке рейтинга.

При средней цене квартиры около 6,86 млн рублей арендная ставка в Новосибирске достигает 37 386 рублей в месяц. Это превышает средние значения по стране (6,1% доходности и 16,4 года окупаемости). Кроме того,  город опередил по доходности такие крупные центры, как Москва (3,8%), Санкт-Петербург (4,9%) и Сочи (4,8%).

Читать полностью

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Автор: Оксана Мочалова

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска. Торги на два земельных участка общей площадью около 78,289 тыс. кв. метров (7,8 га) пройдут 28 января 2026 года. Участки с кадастровыми номерами 54:35:033735:761 и 54:35:033735:763 расположены по Красному проспекту, между аэропортом Северный и микрорайоном «Родники», говорится на сайте АРЖС.

Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 960 956 000 рублей, включая НДС. Величина шага аукциона, на который участники должны повышать цену в ходе торгов, составляет 5% от начальной суммы, то есть примерно 48 миллионов рублей. Для допуска к участию претенденты обязаны внести задаток в размере 1 млн рублей. Прием заявок и документов от потенциальных инвесторов осуществляется до 23 января 2026 года включительно.

Читать полностью

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Автор: Марина Санькова

Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ, которая занимается вопросами демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, подчеркнул необходимость изучения успешных сторон антиалкогольных мер, применяемых в Советском Союзе.

В интервью агентству ТАСС он заявил, что российскому государству следует использовать положительный опыт антиалкогольных кампаний, в частности советских, поскольку, по его мнению, в СССР это положительно сказалось на показателях смертности и рождаемости.

Читать полностью

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Автор: Марина Санькова

Российские граждане, включая новосибирцев, были проинформированы об изменениях в правилах оформления железнодорожных билетов для детей при поездках за рубеж. Согласно информации, опубликованной на портале «РЖД пассажирам», с 20 января 2026 года приобретение проездных документов на поезда, направляющиеся за пределы РФ, для детей до 14 лет, являющихся гражданами России, станет возможным исключительно при предъявлении заграничного паспорта.

Ранее для оформления билета достаточно было свидетельства о рождении, однако, после введения в действие обновленных правил данная опция будет недоступна. Внесенные изменения обусловлены федеральным законом, принятым 23 июля 2025 года, который вносит поправки в процедуру выезда из России и пересечения ее границ.

Читать полностью

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Автор: Мария Гарифуллина

Генеральный директор компании «Динал» Андрей Попов в интервью Infopro54 рассказал об основных итогах 2025 года и ситуации на рынке.

— Андрей Николаевич, компания «Динал» работает с 1998 года. За 27 лет на рынке произошли существенные изменения. Как за это время изменилась философия вашей компании: от чего пришлось отказаться и какие принципы остались неизменными?

Читать полностью

Новосибирский аэропорт Толмачево обслужил рекордные 9,5 млн пассажиров за год

Автор: Мария Гарифуллина

Международный аэропорт Толмачёво имени А. И. Покрышкина в Новосибирске установил новый исторический рекорд по пассажиропотоку. 25 декабря 2025 года был зарегистрирован 9,5-миллионный пассажир с начала года.

Этим пассажиром стал Артём Архипенко, который с семьёй вылетал рейсом авиакомпании S7 Airlines в Сочи. Достижение очередного рекорда аэропорт отметил праздничной программой для пассажиров и партнеров.

Читать полностью
Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

