Yandex Zen RuTube
Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Среди нововведений — повышение НДС, увеличение МРОТ, новые дорожные знаки и ужесточение правил маркировки

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд федеральных законов, которые вносят существенные изменения в налоговую, социальную и экономическую сферы. Эти нововведения напрямую затронут жителей и бизнес Новосибирской области.

Увеличение ставки НДС 

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, детских товаров и лекарств. Цены в магазинах и договорах, где НДС выделен отдельно, автоматически пересчитают с новой ставкой. Если договор заключен до конца 2025 года и цена указана «с НДС 20%», то с 2026 года поставщик вправе доначислить 2%.

Снижение лимитов для применения УСН

С 2026 года начинается поэтапное снижение порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без уплаты НДС. Лимит составит 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн рублей в 2028 году. Для патентной системы аналогичный порог в 2026 году установлен на уровне 20 млн рублей.

Превышение нового лимита повлечёт за собой необходимость вести полноценный налоговый учёт и платить НДС, что увеличит административную и финансовую нагрузку на многие местные компании.

Увеличение транспортного налога

С 2026 года транспортный налог в Новосибирской области будет проиндексирован на 11,09%.

Например, для легковых автомобилей до 100 л.с. он вырастет до 12 рублей на одну л.с. (в настоящее время 11 рублей), от 100 л.с. до 150 л.с. — до 18 рублей (с 16,5 рублей).

По легковым автомобилям мощностью от 150 л.с. до 200 л.с., от 200 л.с. до 250 л.с., а также свыше 250 л.с.: с года выпуска которых прошло от 5 до 10 лет включительно — 45,5 (вместо 41 рубля), 69 (с 62 рублей)  и 138 рублей (со 124,5 рублей) соответственно в год с каждой л.с., с года выпуска которых прошло свыше 10 лет – 30,5 (с 27,5 рублей), 46 (с 41,5 рублей) и 92 рубля ( с 83 рублей) соответственно в год с каждой л.с.

Стоит отметить, что в Новосибирской области в 2025 году увеличилось количество плательщиков транспортного налога (742 572 физлица). Общая сумма налога, предъявленная к уплате, выросла более чем на 100 миллионов рублей — до 3,2 млрд. рублей.

Увеличение МРОТ

С 1 января 2026 года устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 рубля в месяц. Согласно новой методике, МРОТ составляет 48% от медианной заработной платы по стране за предыдущий год.

Регионы могут устанавливать свой минимальный размер оплаты труда. Однако он не должен быть ниже федерального. В Новосибирской области нет регионального соглашения о минимальной зарплате, поэтому действует федеральный МРОТ, к которому применяется районный коэффициент 1,25. Таким образом, минимальная зарплата в регионе в 2026 году составляет 33 866,25 рублей.

Новый МРОТ повлияет не только на фонд оплаты труда, но и на расчёт больничных, пособий по беременности и родам, а также на размер некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. Работодателям региона необходимо своевременно привести трудовые договоры и штатное расписание в соответствие с новым требованием закона.

Повышение МРОТ с 2026 года повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных.

Повышение прожиточного минимума

С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения увеличивается на 6,8% (на 1 182 рубля) и составит в Новосибирской области 18 560 рублей. Это означает рост социальных выплат, пособий и иной государственной поддержки, размер которой определяется от прожиточного минимума.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 20 230 рублей, для детей — 18 003 рубля, для пенсионеров — 15 962 рубля.

Ужесточение условий программы «Семейная ипотека»

В 2026 году правила выдачи семейной ипотеки в Новосибирской области, как и в остальных регионах России, ужесточаются. Кредит на покупку квартиры под 6% будет доступен только семьям, в которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет включительно. Семьи с детьми старшего возраста смогут оформить лишь ипотеку на рыночных условиях.

Кроме того, вводится правило «один льготный кредит на семью», при этом оба супруга становятся обязательными созаёмщиками. Ранее каждый из супругов мог оформить отдельную льготную ипотеку на своё имя.

По данным регионального Росреестра, за восемь месяцев 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 47 605 ипотечных сделок. Большая часть этих займов приходится на льготную ипотеку, в том числе, семейную.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, за 4 года доступность рыночной ипотеки в регионе снизилась в 2,34 раза. Например, в третьем квартале 2021 года ипотеку на рыночных условиях могли себе позволить 32,6% семей, в 3 квартале 2025 года — 13,9%. На сегодняшний день рыночная ипотека доступна только тем семьям, у которых средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей.

Отмена моратория на штрафы для застройщиков

Действующий до конца 2025 года мораторий на штрафы для застройщиков, нарушающих сроки сдачи жилья, продлеваться не будет. Это означает, что с 1 января 2026 года девелоперы, не уложившиеся в установленные договором сроки ввода дома в эксплуатацию, будут нести финансовую ответственность перед дольщиками в полном объёме.

Стоит отметить, что по итогам за 11 месяцев 2025 года около 25% проектов в Новосибирской области сдавались с задержкой. Отмена моратория может стать дополнительной проблемой примерно для 30% застройщиков региона.

Введение новых дорожных знаков

С 1 января 2026 года вступают в силу обновлённые ГОСТы, вводящие более 60 новых дорожных знаков и табличек. Среди новинок – совмещённые знаки (например, «Парковка» с указанием способа постановки автомобиля), зональные знаки о запрете остановки, знак «Рекомендуемая скорость» перед «лежачими полицейскими» и вертикальная табличка «Стоп». При этом формально знаки не внесены в текст ПДД.

Ужесточение правил маркировки товаров

В 2026 году в России продолжается введение обязательной цифровой маркировки товаров. С 1 января запрещаются оборот и продажа немаркированных остатков товаров лёгкой промышленности. Кроме того, с 13 января ужесточаются требования к данным для парфюмерии, обуви, воды и шин.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным — до 10 000 рублей, а юридическим— до 300 000 рублей. Тем же, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

Новые правила выезда детей за границу

С 20 января 2026 года для выезда за пределы Российской Федерации каждому ребёнку, независимо от страны назначения, потребуется персональный заграничный паспорт. Свидетельство о рождении перестаёт быть документом для пересечения границы, даже для поездок в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.

Детям, которые выехали за границу по свидетельству о рождении до 20 января, будет разрешено вернуться в Россию по этому же документу. При поездке ребёнка без родителей потребуется нотариальное согласие на выезд от законных представителей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

