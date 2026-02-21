Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

В России готовятся масштабные изменения в правилах торговли на цифровых платформах. По итогам стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Минэкономразвития представило ряд решений, которые затронут миллионы продавцов и покупателей, включая жителей Новосибирской области. Ключевая инициатива ведомства касается борьбы с бесконтрольными возвратами товаров надлежащего качества.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодня около 80% россиян ежемесячно пользуются платформами услуг (доставка, такси) и маркетплейсами. При этом число предпринимателей на последних с 2019 года выросло в девять раз. Однако бурный рост рынка выявил системные проблемы. Почти треть предпринимателей указывают на завышенные комиссии и несправедливые условия возврата.

— Часть предпринимателей указывают на бесконтрольные возвраты товаров надлежащего качества. Еще почти 30% отмечают, что их комиссии выше, чем для иностранных продавцов. Поднимается и вопрос вмешательства платформ в ценообразование. Это — те актуальные вызовы, по которым прорабатываем решения для следующего этапа регулирования, — заявил министр.

Участники совещания предложили четко разделить два понятия: когда покупатель просто осматривает товар при получении и когда он уже забрал его домой. Для этого планируется создать три категории товаров с разными правилами возврата.

Первая категория — товары, от которых нельзя отказаться даже при получении. В этот перечень войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Вторая категория — товары, которые можно вернуть только в момент получения, но не после. Это электроника, парфюмерия и косметика. Проверить внешний вид и комплектацию покупатель сможет сразу в пункте выдачи или при курьере. Но если заказ забрали и ушли, обратной дороги нет.

Третья категория — все остальные товары. Для них правила возврата смягчаются, но продавец получит право согласовывать возврат и удерживать с покупателя стоимость обратной доставки.

По словам министра, для товаров из третьей категории также будут прописаны четкие процедуры контроля: сохранность упаковки, заводских пломб и идентификаторов. Важным нововведением станет обязательная фото- и видеофиксация в пункте выдачи или при курьере. Продавцы смогут получать доступ к этим материалам по запросу, чтобы подтвердить состояние товара на момент возврата. Это защитит продавца от мошенничества. Для реализации новшеств потребуются изменения в Закон о защите прав потребителей.

Необходимость таких мер подтверждает и ситуация в Новосибирске, где в конце 2025 года маркетплейсы значительно ужесточили условия возврата для местных покупателей, особенно в отношении новогодних товаров. Участники рынка фиксируют и общий тренд на увеличение числа отказов от покупок в интернет-магазинах. Бизнес неоднократно указывал на то, что существующие правила не защищают продавцов от злоупотреблений и так называемого «потребительского терроризма», когда покупатели возвращают использованные товары.

