RuTube
Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Дата:

Кроме того, будет составлен перечень невозвратных товаров

В России готовятся масштабные изменения в правилах торговли на цифровых платформах. По итогам стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Минэкономразвития представило ряд решений, которые затронут миллионы продавцов и покупателей, включая жителей Новосибирской области. Ключевая инициатива ведомства касается борьбы с бесконтрольными возвратами товаров надлежащего качества.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодня около 80% россиян ежемесячно пользуются платформами услуг (доставка, такси) и маркетплейсами. При этом число предпринимателей на последних с 2019 года выросло в девять раз. Однако бурный рост рынка выявил системные проблемы. Почти треть предпринимателей указывают на завышенные комиссии и несправедливые условия возврата.

— Часть предпринимателей указывают на бесконтрольные возвраты товаров надлежащего качества. Еще почти 30% отмечают, что их комиссии выше, чем для иностранных продавцов. Поднимается и вопрос вмешательства платформ в ценообразование. Это — те актуальные вызовы, по которым прорабатываем решения для следующего этапа регулирования, — заявил министр.

Участники совещания предложили четко разделить два понятия: когда покупатель просто осматривает товар при получении и когда он уже забрал его домой. Для этого планируется создать три категории товаров с разными правилами возврата.

Первая категория — товары, от которых нельзя отказаться даже при получении. В этот перечень войдут продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Вторая категория — товары, которые можно вернуть только в момент получения, но не после. Это электроника, парфюмерия и косметика. Проверить внешний вид и комплектацию покупатель сможет сразу в пункте выдачи или при курьере. Но если заказ забрали и ушли, обратной дороги нет.

Третья категория — все остальные товары. Для них правила возврата смягчаются, но продавец получит право согласовывать возврат и удерживать с покупателя стоимость обратной доставки.

По словам министра, для товаров из третьей категории также будут прописаны четкие процедуры контроля: сохранность упаковки, заводских пломб и идентификаторов. Важным нововведением станет обязательная фото- и видеофиксация в пункте выдачи или при курьере. Продавцы смогут получать доступ к этим материалам по запросу, чтобы подтвердить состояние товара на момент возврата. Это защитит продавца от мошенничества. Для реализации новшеств потребуются изменения в Закон о защите прав потребителей.

Необходимость таких мер подтверждает и ситуация в Новосибирске, где в конце 2025 года маркетплейсы значительно ужесточили условия возврата для местных покупателей, особенно в отношении новогодних товаров. Участники рынка фиксируют и общий тренд на увеличение числа отказов от покупок в интернет-магазинах. Бизнес неоднократно указывал на то, что существующие правила не защищают продавцов от злоупотреблений и так называемого «потребительского терроризма», когда покупатели возвращают использованные товары.

Ранее редакция сообщала, что на российских маркетплейсах ожидается рост цен на товары.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : маркетплейс возврат товара

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Автор: Юлия Данилова

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Автор: Артем Рязанов

С 2028 года в России предлагают взимать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы, — сказал Якубовский.

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Глава региона Андрей Травников, приветствуя собравшихся на торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области, отметил символичность завершившегося 2025 года, названного Президентом Годом защитника Отечества и юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что, несмотря на окончание года, повседневная память о защитниках не ослабевает, поскольку уже четыре года новости, сводки и отправка гуманитарной помощи напоминают о них. Травников заявил, что сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, чья самоотверженность доказывает отсутствие потерянных поколений в стране.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области разных возрастов подтверждают непреходящую важность таких понятий, как верность долгу, товариществу и стране для большинства россиян, выразив им глубокую благодарность. В рамках церемонии Андрей Травников вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма.

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Такие данные по итогам лабораторных исследований представил Россельхознадзор, и этот показатель существенно превысил результаты предыдущих лет: в 2024 году было 13,09% фальсификата, а в 2023-м — 12,04%.

В надзорном ведомстве связали такую динамику не только с сохраняющимися проблемами в отрасли, но и с изменением фокуса контроля — по поручению правительства были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории, включая сети «Светофор» и «Маяк», где риски сбыта некачественной продукции наиболее высоки. Эксперты рынка, в свою очередь, указывают на объективные экономические причины: удорожание себестоимости натурального сырья и замедление роста доходов населения смещают спрос в сторону более дешевых товаров, создавая почву для недобросовестной конкуренции.

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

