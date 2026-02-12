100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

12 февраля Новосибирск отметит очень символический юбилей — 100-летие со дня переименования города. В ИИГСО НГПУ рассказали о том, что предшествовало этому событию.

К 1926 году название Новониколаевск, напоминающее сибирякам о последнем российском императоре Николае II, давно уже устарело: Сибирь активно строила новую, социалистическую, жизнь. Важной вехой на этом пути стала административная реформа и создание в 1925 году Сибирского края — огромного региона с населением 10 миллионов человек.

— При этом столица новой административно-территориальной единицы по-прежнему называлась как маленькая железнодорожная станция на берегу Оби, основанная в 1893 году, хотя ее население уже превысило 120 тысяч человек. По страницам газеты «Советская Сибирь» можно проследить, какая дискуссия разгорелась в 1925 году по поводу нового названия краевого центра, — рассказывает студент 4 курса ИИГСО, член студенческого клуба «Вконтексте» Владислав Берсенев.

11 ноября 1925 года горный инженер Константин Николаевич Тульчинский написал письмо председателю Сибпромпро А.М. Тамарину, в котором были такие строки: «Принимая во внимание, что вся Сибирь революционирует к новой жизни, строит действительно новую жизнь, — столице её наиболее подошло бы наименование «Ново-Сибирск»». Так впервые прозвучало это название. Его автор К.Н. Тульчинский до революции изучал золотодобычу в Минусинском уезде, месторождения угля и нефти на Сахалине, Советскую власть вначале не принял, но в 1920-е годы занялся воссозданием органов горного надзора в Сибири, работал начальником горного надзора Союзкрайсовнархоза. В 1937 году был арестован как «пособник царского режима» и скончался в тюрьме города Владимира в 1939 году.

17 ноября 1925 года на Первом окружном съезде Советов секретарь окружного комитета ВКП(б) Филатов предложил переименовать город к десятой годовщине Октябрьской революции и вместо имени «царя-тирана» назвать его «хотя бы Новосибирск». После съезда на различных собраниях, в прессе, включая «Советскую Сибирь», началось широкое обсуждение вариантов названия города, среди которых были Красносибирск, Яковлевск, Октябрьград, Владимиро-Сибирск, Сибкрайград, Краснооктябрьск, Первенец, Большевик и даже такие экзотические, как Курултай (такой вариант предложил алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин) — всего более 55 вариантов.

— Вариант «Ново-Сибирск», изначально именно в таком написании, всё же победил, это название и предложили для утверждения Центральному Исполнительному Комитету СССР. Сначала этот вариант признали неподходящим — поскольку не было населенного пункта, который бы назывался «Сибирск» или «Старосибирск». В итоге Москва согласилась с вариантом Ново-Сибирск. Но тем временем 10 февраля 1926 года в очередном номере «Советской Сибири» в выходных данных газеты уже был указан Новосибирск, а сама газета сообщала о том, что приказом ЦИК СССР город получил это название. В этом же номере были опубликованы стихи о новом названии города, рассказы о его будущем, — рассказала директор ИИГСО НГПУ Ольга Михайловна Хлытина.

Сам же приказ ЦИК СССР вышел 12 февраля 1926 года за подписью его председателя Михаила Калинина и секретаря Авеля Енукидзе, он гласил: «Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: Переименовать город Ново-Николаевск в город Ново-Сибирск». Однако в самом городе всё же прижилось название без дефиса. И теперь это название, окончательно прославившее Новосибирск как столицу Сибири, крупный научный и промышленный центр, вступает во второй век своей жизни.

