Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Одни здания Александр портретирует как есть (например, здание Госбанка, примечательное своим багровым цветом), другим же меняет колористику: либо по изначальному цветовому коду времен постройки, либо по оптимальной архитектурной логике ― меняет на цветовую схему, в которой конкретное здание лучше всего «играет» силуэтом и рельефом.

Саша Браулов ― достаточно весомый личностный бренд в петербургском сити-арте. Кроме архитектурной коллекции, им создано множество тематических серий: посвящения кинематографу, советскому и постсоветскому детству, мемам онлайновой культуры.

Некоторые его вышивки ситуативно перемещаются в жанровый сегмент «стрит-арт» ― Саша размещает их на стенах питерских домов поверх уродливых самоклейных объявлений и прочих родимых пятен инфопотока. Этакий «ниточно-текстильный Бэнкси».

Срок городской жизни этих арт-объектов разный ― некоторые висят по паре месяцев, другие вскоре уносятся почитателями.

Автор к этому относится с пониманием: в конце концов, вышивка по определению ― жанр домашний, уютный.

Кстати, поэтому вышитые конструктивистские постройки выглядят особенно оригинально, парадоксально: философия конструктивизма отрицала индивидуалистический, приватный уют, отождествляя его с дореволюционным и НЭПовским укладом. Вышивка для правоверного конструктивиста из той же обоймы, что и фикус, фарфоровые слоники, женские шелковые халаты, мужские домашние валенки с отворотом ― мещанство, фу! А тут вдруг вот такой акт примирения. Очень симпатичный по итогу.

Примечателен сам адрес выставки ― креативный центр «Башня», располагающийся в водонапорной башне 1935-го года постройки. Она ― и локация выставки, и ее фигурант. Ее вышитый портретик в экспозиции тоже имеется. В компании зданий из шести десятков городов. Причем не все из них сейчас существуют в изначальном материале: только на фото и на вышивках Саши Браулова они и остались. К счастью, все новосибирские здания, увековеченные стежками, в добром здравии. Ну, как в добром ― в относительном, конечно. Дом Аэрофлота, к примеру, не очень здоров. Точнее, очень даже нездоров…

Впрочем, Саша Браулов даже относительной бодростью нашего конструктивизма искренне впечатлен. Как и почтением самого города к этому стилю. Ибо в его родном Петербурге конструктивизм в глубоком игноре. А вот причины этого зарыты неглубоко.

Во-первых, петербуржцы привыкли любить более пафосные и нарядные стили, с более очевидной, лобовой красотой. Во-вторых, авангард 1920-30-х в Петербурге/Ленинграде существует в сугубо периферийных местах: ведь там архитекторы добавляли свои творения в уже абсолютно сложившийся, плотно застроенный город. Тогда как в Новосибирске волшебно сработал эффект чистого листа: наш конструктивизм ― в центре, на виду, он большой, яркий и с весомым вкладом в городское «Я».

Информационным и логистическим партнером этого большого общероссийского проекта стала компания «Брусника». Она с симпатией относится к любым жанрам сити-арта, а тут еще и духовное родство с матчастью выставки.

Многие творческие постулаты и форм-факторы «Брусники» корнями уходят именно в эпоху конструктивизма и Баухауза.

Утопические и квази-тоталитарные аспекты этой эстетики девелопер аккуратно отложил в сторону, а гуманистические, обаятельные и по-хорошему рациональные активно и творчески использует.

К слову, один из родных городов «Брусники» (малых родин у компании фактически три ― да, так бывает) выставку Саши Браулова тоже принимал в водонапорной башне. В «Белой башне». Так зовется в Екатеринбурге эта необычная постройка.

По суровой выразительности своего силуэта она, пожалуй, ярче новосибирской сестрицы. Правда, функционально обжита слабее и расположена довольно неудобно.

Как рассказал PR-директор «Брусники» Сергей Ермак, многие идеи, родившиеся в умах авангардистов век назад, и сегодня остаются актуальными.

— Мы разделяем ту глубину, желание разобраться в общественных процессах и стремление придумать для человека будущего красивое, удобное и функциональное пространство, что были присущи архитекторам того времени. Бережно перенося на ткань наследие конструктивизма, художник словно делает механистическое гуманным, индустриальное — домашним, историческое — личным, — отметил он.

А аттрактивные аргументы самой выставки еще обильнее: возможность увидеть необычное сюжетное преломление рукоделия (в мужской интерпретации) и авангардную архитектуру множества городов, повод оценить ауру креативного центра «Башня». И, наконец, бесплатность зрелища. Общедоступность выставки ― принципиальный аспект этого проекта. Ибо конструктивизм нуждается в широкой инфоподдержке. Точнее сказать, он ее заслуживает. Стиль-то он сдержанный — это вам не какое-нибудь пылкое барокко или изнывающий в чувственной истоме ар-нуво. Конструктивизм на любовь он не напрашивается. Но его есть за что любить!

«Стежки прогресса» проработают в «Башне» до 15 апреля.

Новосибирск, улица Ватутина 29/1, 6 этаж

Вход: свободный

0+