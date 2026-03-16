Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Дата:

Новосибирск стал участником всероссийского проекта «Стежки прогресса» ― уникального «научно-популярного» рукоделия, придуманного петербургским художником Александром (Сашей) Брауловым. Выставка организована при поддержке «Брусники»

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Картины
Техника стежковой вышивки, как ни странно, очень к лицу именно жанру «увраж» ― портрету здания. Фигуранты получаются очень узнаваемыми и стильными.

Одни здания Александр портретирует как есть (например, здание Госбанка, примечательное своим багровым цветом), другим же меняет колористику: либо по изначальному цветовому коду времен постройки, либо по оптимальной архитектурной логике ― меняет на цветовую схему, в которой конкретное здание лучше всего «играет» силуэтом и рельефом.

Саша Браулов ― достаточно весомый личностный бренд в петербургском сити-арте. Кроме архитектурной коллекции, им создано множество тематических серий: посвящения кинематографу, советскому и постсоветскому детству, мемам онлайновой культуры.

Некоторые его вышивки ситуативно перемещаются в жанровый сегмент «стрит-арт» ― Саша размещает их на стенах питерских домов поверх уродливых самоклейных объявлений и прочих родимых пятен инфопотока. Этакий «ниточно-текстильный Бэнкси».

Срок городской жизни этих арт-объектов разный ― некоторые висят по паре месяцев, другие вскоре уносятся почитателями.

Автор к этому относится с пониманием: в конце концов, вышивка по определению ― жанр домашний, уютный.

Динамо
previous arrow
next arrow

 

Кстати, поэтому вышитые конструктивистские постройки выглядят особенно оригинально, парадоксально: философия конструктивизма отрицала индивидуалистический, приватный уют, отождествляя его с дореволюционным и НЭПовским укладом. Вышивка для правоверного конструктивиста из той же обоймы, что и фикус, фарфоровые слоники, женские шелковые халаты, мужские домашние валенки с отворотом ― мещанство, фу! А тут вдруг вот такой акт примирения. Очень симпатичный по итогу.

Башня

Примечателен сам адрес выставки ― креативный центр «Башня», располагающийся в водонапорной башне 1935-го года постройки. Она ― и локация выставки, и ее фигурант. Ее вышитый портретик в экспозиции тоже имеется. В компании зданий из шести десятков городов. Причем не все из них сейчас существуют в изначальном материале: только на фото и на вышивках Саши Браулова они и остались. К счастью, все новосибирские здания, увековеченные стежками, в добром здравии. Ну, как в добром ― в относительном, конечно. Дом Аэрофлота, к примеру, не очень здоров. Точнее, очень даже нездоров…

Впрочем, Саша Браулов даже относительной бодростью нашего конструктивизма искренне впечатлен. Как и почтением самого города к этому стилю. Ибо в его родном Петербурге конструктивизм в глубоком игноре. А вот причины этого зарыты неглубоко.

Во-первых, петербуржцы привыкли любить более пафосные и нарядные стили, с более очевидной, лобовой красотой. Во-вторых, авангард 1920-30-х в Петербурге/Ленинграде существует в сугубо периферийных местах: ведь там архитекторы добавляли свои творения в уже абсолютно сложившийся, плотно застроенный город. Тогда как в Новосибирске волшебно сработал эффект чистого листа: наш конструктивизм ― в центре, на виду, он большой, яркий и с весомым вкладом в городское «Я».

Информационным и логистическим партнером этого большого общероссийского проекта стала компания «Брусника». Она с симпатией относится к любым жанрам сити-арта, а тут еще и духовное родство с матчастью выставки.

Многие творческие постулаты и форм-факторы «Брусники» корнями уходят именно в эпоху конструктивизма и Баухауза.

Утопические и квази-тоталитарные аспекты этой эстетики девелопер аккуратно отложил в сторону, а гуманистические, обаятельные и по-хорошему рациональные активно и творчески использует.

Люди1
previous arrow
next arrow

 

К слову, один из родных городов «Брусники» (малых родин у компании фактически три ― да, так бывает) выставку Саши Браулова тоже принимал в водонапорной башне. В «Белой башне». Так зовется в Екатеринбурге эта необычная постройка.

По суровой выразительности своего силуэта она, пожалуй, ярче новосибирской сестрицы. Правда, функционально обжита слабее и расположена довольно неудобно.

Как рассказал PR-директор «Брусники» Сергей Ермак, многие идеи, родившиеся в умах авангардистов век назад, и сегодня остаются актуальными.

— Мы разделяем ту глубину, желание разобраться в общественных процессах и стремление придумать для человека будущего красивое, удобное и функциональное пространство, что были присущи архитекторам того времени. Бережно перенося на ткань наследие конструктивизма, художник словно делает механистическое гуманным, индустриальное — домашним, историческое — личным, — отметил он.

А аттрактивные аргументы самой выставки еще обильнее: возможность увидеть необычное сюжетное преломление рукоделия (в мужской интерпретации) и авангардную архитектуру множества городов, повод оценить ауру креативного центра «Башня». И, наконец, бесплатность зрелища. Общедоступность выставки ― принципиальный аспект этого проекта. Ибо конструктивизм нуждается в широкой инфоподдержке. Точнее сказать, он ее заслуживает. Стиль-то он сдержанный — это вам не какое-нибудь пылкое барокко или изнывающий в чувственной истоме ар-нуво. Конструктивизм на любовь он не напрашивается. Но его есть за что любить!

«Стежки прогресса» проработают в «Башне» до 15 апреля.

Новосибирск, улица Ватутина 29/1, 6 этаж

Вход: свободный

0+

Автор фото: Евгений Ступак

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : Саша Браулов культура Брусника

667
1
0
Предыдущая статья
В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона
Следующая статья
Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

Читать полностью

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Читать полностью

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Читать полностью

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Читать полностью

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Автор: Юлия Данилова

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Культура

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Бизнес Власть

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Общество

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Авто

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Бизнес

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

Авто Общество

Новосибирская область попала в число регионов с самыми аккуратными водителями

Бизнес

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Власть

В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Общество

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Бизнес Общество Туризм

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Общество

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Общество

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Общество

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности