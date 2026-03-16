В MAX увеличится число сервисов, доступных для жителей региона

Андрей Травников отметил, что MAX — это не просто мессенджер, а комплексный сервис, включающий государственные услуги, и важно, чтобы жители эффективно использовали его возможности, не испытывая путаницы из-за большого объема информации. Глава региона призвал к понятному информированию о преимуществах мессенджера и к управлению разработкой новых сервисов, чтобы избежать их дублирования и сохранить ясность для пользователей.

Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь проинформировал главу региона о ходе внедрения сервисов MAX в Новосибирской области. MAX выступает как открытая платформа, позволяющая сторонним организациям, включая бизнес, банки и госорганы, встраивать свои сервисы. Сюда входят предоставление госуслуг, предъявление цифровых документов и подтверждение льготных статусов.

Интеграция с региональными системами уже обеспечила доступ к образовательным сервисам на базе платформ «Сферум» и «Госуслуги. Моя школа», позволяя получать информацию о расписании, оценках и домашних заданиях в MAX. В школах и детских садах ведется активное использование чатов и каналов для общения родителей, учеников и педагогов, где число активных пользователей превышает 400 тысяч.

MAX также оптимизирует взаимодействие жителей с управляющими организациями, предлагая официальные домовые чаты и каналы связи с УК, ТСЖ и жилищной инспекцией. Проект «Цифровой МФЦ» в MAX, запущенный осенью 2025 года, позволяет через чат-бота проверять статус обращений и получать консультации, привлекая уже более 80 тысяч подписчиков.

В сфере здравоохранения популярен чат-бот «Мое здоровье» с виртуальным помощником Николаем, расширившим функционал в 2025 году. Теперь пользователи могут записываться на прием, вызывать врача на дом, отслеживать статус вызовов, записываться на диспансеризацию и получать данные о поликлинике.

Активно разрабатываются чат-боты для социальных нужд, в том числе для поддержки участников СВО и их семей. Чат-бот «Поддержка для СВОих в НСО» помогает подать заявку на реабилитационный сертификат и узнать о мерах поддержки.

Новосибирская область одной из первых внедрила опцию оплаты проезда через MAX. Для льготного проезда пассажиры регистрируются в чат-боте СберТройки и привязывают учетную запись Госуслуг, что позволяет автоматически использовать льготный абонемент при сканировании QR-кода.

Цифровой ID в MAX — безопасная альтернатива бумажным документам — успешно применяется в сферах транспорта, культуры и торговли, позволяя подтверждать возраст и льготы на более чем 1400 торговых точках.