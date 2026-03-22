В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Автор: Артем Рязанов

УК, которые работают добросовестно и эффективно, смогут получить преимущество на рынке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил несколько проблем в этой области: жители не умеют оценивать работу управляющих компаний, чтобы принять взвешенное решение на общем собрании собственников. Даже если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, у жильцов мало возможностей быстро её заменить. Кроме того, существует несоответствие между стоимостью услуг и их качеством, а также отсутствует здоровая конкуренция.

По его словам, создание рейтинга управляющих компаний способно существенно перестроить баланс сил на рынке управления многоквартирными домами, предоставив жителям и контролирующим органам действенные механизмы воздействия.

— Собственник жилья сможет зайти на сайт ГИС ЖКХ и увидеть объективную оценку работы своей и любой другой УК, сравнить их по конкретным параметрам. Жильцы получат возможность напрямую влиять на оценку компании, например, через оценку качества услуг и оперативности решения проблем. Если у компании стабильно низкий рейтинг, у жильцов появится веское основание для досрочного расторжения договора, — добавил он.

Кошелев полагает, что внедрение этой инициативы обеспечит постепенное «оздоровление» рынка. Более того, низкие показатели управляющих компаний будут служить поводом для внеплановых проверок со стороны Госжилинспекции. Если компания не выполнит предписания в течение шести месяцев, её лицензия может быть отозвана.

По мнению эксперта, добросовестные и эффективные управляющие компании получат конкурентное преимущество. Их работа станет очевидной, что привлечет новых клиентов. Чтобы сохранить бизнес, компаниям нужно будет сосредоточиться на качестве услуг, оперативности и прозрачности, а не ограничиваться формальными отчетами.

Ранее редакция сообщала о том, что долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов
Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область постепенно приходит весна. Новая рабочая неделя начнётся с тепла и мокрого снега.

Так по прогнозам синоптиков из Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до 0, в некоторых районах до -5 градусов. Днём ожидается потепление до 0, а местами до +5 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, который днём местами превратится в мокрый. Ветер будет дуть с запада, с порывами до 17 метров в секунду.

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Автор: Артем Рязанов

В микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска началось строительство новой школы. Разрешение на возведение выдано региональному оператору. Проект финансируется застройщиком в рамках комплексного освоения территории. Здесь уже создается современная жилая застройка, ориентированная на семьи с детьми.

Образовательное учреждение на 1100 мест будет располагаться в четырёхэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Архитектура здания продумана таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались. Проект включает отдельные блоки для начальной школы и для основного и старшего звеньев, что, по задумке авторов, должно повысить комфортность и безопасность учебного процесса.

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Автор: Артем Рязанов

Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей, сменивший митрополита Никодима, провел свою первую литургию в Новосибирске.

По информации Новосибирской митрополии, 21 и 22 марта он совершит богослужения в Вознесенском кафедральном соборе.

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о компенсации в размере 40,3 миллиона рублей для 113 семей из 189, которые потеряли скот в результате вспышки пастереллеза.

— Эта сумма включает в себя социальные выплаты (5,8 млн руб.) в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Общество

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Общество

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Спорт

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Бизнес

Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Общество

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Общество

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Общество

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Бизнес Общество

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Общество

Родители первоклашек в Новосибирске смогут подать заявления в школы с 1 апреля

Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Общество Телекоммуникации

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Общество

Лимит выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО повысят до 2 млн рублей

Культура Общество

Новосибирские библиотеки рассказали, как маркируют книги и куда убирают «запрещенку»

Власть Общество

Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Общество

Третья декада марта в регионе будет теплее обычного в Новосибирске

Бизнес Право&Порядок

«Приговор не имеет отношения к правосудию»: защита директора Новосибирского КБК намерена оспаривать решение суда

Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

