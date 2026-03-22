В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил несколько проблем в этой области: жители не умеют оценивать работу управляющих компаний, чтобы принять взвешенное решение на общем собрании собственников. Даже если управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, у жильцов мало возможностей быстро её заменить. Кроме того, существует несоответствие между стоимостью услуг и их качеством, а также отсутствует здоровая конкуренция.

По его словам, создание рейтинга управляющих компаний способно существенно перестроить баланс сил на рынке управления многоквартирными домами, предоставив жителям и контролирующим органам действенные механизмы воздействия.

— Собственник жилья сможет зайти на сайт ГИС ЖКХ и увидеть объективную оценку работы своей и любой другой УК, сравнить их по конкретным параметрам. Жильцы получат возможность напрямую влиять на оценку компании, например, через оценку качества услуг и оперативности решения проблем. Если у компании стабильно низкий рейтинг, у жильцов появится веское основание для досрочного расторжения договора, — добавил он.

Кошелев полагает, что внедрение этой инициативы обеспечит постепенное «оздоровление» рынка. Более того, низкие показатели управляющих компаний будут служить поводом для внеплановых проверок со стороны Госжилинспекции. Если компания не выполнит предписания в течение шести месяцев, её лицензия может быть отозвана.

По мнению эксперта, добросовестные и эффективные управляющие компании получат конкурентное преимущество. Их работа станет очевидной, что привлечет новых клиентов. Чтобы сохранить бизнес, компаниям нужно будет сосредоточиться на качестве услуг, оперативности и прозрачности, а не ограничиваться формальными отчетами.

Ранее редакция сообщала о том, что долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн.