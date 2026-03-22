Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

С 29 марта электропоезда маршрута Тайга – Болотная перестанут останавливаться на платформе Тын, расположенной в 2,5 км от границы с Кузбассом. Благодаря этому время в пути между Болотной и Юргой сократится на 2 минуты — с 31 до 29 минут.

Прямое железнодорожное сообщение Тына с Новосибирском отсутствует с конца 2009 года, когда были отменены электрички по маршруту Новосибирск – Юрга.

Платформа Тын была создана в 1940 году на 3470‑м км Транссиба — в 9 км восточнее крупной грузовой станции Болотная. Изначально она служила обгонным пунктом для временного отстоя поездов. Здесь построили несколько зданий, в том числе пассажирский вокзал, а рядом возник посёлок для железнодорожников.

Ситуация изменилась в 1997 году после объединения Кемеровской и Западно‑Сибирской железных дорог: депо в Болотной ликвидировали, грузовая работа сократилась, и необходимость в обгонном пункте отпала. Пути демонтировали, здания постепенно разрушились (сохранилось лишь одно). При этом посёлок Тын по‑прежнему числится официально существующим.

