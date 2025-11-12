В Госдуму внесут проект закона о контроле оказания медпомощи иностранцам без полиса

Депутаты Госдумы планируют внести в парламент законопроект, расширяющий перечень оснований для предоставления органам внутренних дел информации об оказании экстренной медицинской помощи иностранцам без медицинского полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.

Автором инициативы выступил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он предлагает расширить перечень исключений для разглашения врачебной тайны.

В сопроводительных документах указано, что зачастую иностранные граждане злоупотребляют системой здравоохранения. Они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования, рассчитывая на бесплатную помощь, которая им положена по международным соглашениям. Речь идет не о тех иностранцах, которые имеют полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области на помощь «профессиональным льготникам из Средней Азии» без полисов ОМС было потрачено 0,5 миллиарда рублей. По всей стране эта сумма составила 61 миллиард, заявлял Сергей Майоров, председатель «Союза отцов и семей Новосибирской области».

Он также привел данные, согласно которым с 2011 по 2023 год число родителей из Средней Азии в регионе выросло в семь раз. К 2025 году эта тенденция усилилась, что, по его словам, вызывает тревогу.

Ранее редакция сообщала о том, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска.