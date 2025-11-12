В Минэнерго России не исключили проблемы с отоплением в Бердске и Искитиме

Георгий Попов, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, предупредил о возможных проблемах с отоплением в нескольких городах страны. Среди них — Байкальск в Иркутской области, Бердск и Искитим в Новосибирской области, а также Улан-Удэ, Челябинск, Нижний Новгород, Тольятти, Киров и Подольск в Подмосковье.

— Я бы хотел обратить внимание всех областей на некоторые города, которые сейчас вызывают особые опасения по надежной безопасности в прохождении отопительного периода, — сказал он в ходе совещания в Совете Федерации.

Попов отметил, что в этих городах есть серьезные риски для безаварийного прохождения отопительного сезона. Это связано с качеством планов ликвидации аварий, надежностью и износом тепловых сетей и источников тепла.

Между тем к 1 ноября все 80 муниципальных образований Новосибирской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. В их числе города Новосибирск, Бердск, Искитим и рабочий посёлок Линево.

— Все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду завершены, сейчас системы теплоснабжения работают в штатном режиме по всех муниципальных образованиях, — сообщал Евгений Назаров, и.о. министра ЖКХ и энергетики региона.

Напомним, в Бердске до сих пор не построена котельная «Восточная». Проект финансировался из Фонда национального благосостояния. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей для его реализации. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». «Восточную» должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года. Однако контракт был расторгнут в одностороннем порядке весной 2024 года. Уголовное дело в отношении московского подрядчика передали в суд. В сентябре 2025 года прокуратура заявляла о риске срыва отопительного сезона в Бердске.

В Искитиме не могут найти подрядчика для строительства котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения города Искитима. Он был объявлен в начале мая, стартовая цена контракта составляла более 1,4 млрд рублей (86.67% из них бюджет Новосибирской области, 13,33% — бюджет города Искитима). Желающих выполнить эти работы не нашлось. На тендер не было подано ни одной заявки. Подрядчик должен был завершить объект до ноября 2027 года.

В пояснительной записке говорится, что котельная должна обеспечивать теплом жилой и социально-бытовой фонд в микрорайоне Южный города Искитима. В настоящее время теплоснабжение существующих абонентов осуществляется от котельной, принадлежащей АО «НЗИВ». Она подлежит выводу из эксплуатации.

В 2024 году Новосибирск, Бердск, Искитим и Линево не получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ.