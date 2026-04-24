Центробанк России в восьмой раз снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5% годовых. Это восьмое снижение подряд. Ранее ниже 15% ставка находилась в ноябре 2025 года.

— Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, — заявили в ЦБ.

Дальнейшее снижение «ключа» будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

— Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0–14,5% годовых в 2026 году и 8–10% годовых в 2027 году. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — подчеркнули в Банке России.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал» отметил, что за несколько дней до заседания ЦБ ожидания относительно решения по ставке улучшились, чему способствовала позитивная информация от Росстата. Годовая инфляция вернулась к устойчивому снижению (5,68%), на спад идут и инфляционные ожидания населения (12,9% в апреле после 13,4% в марте). Важным фактором замедления в обоих случаях послужил крепкий рубль.

— Для рынка акций и рубля решение ЦБ не стало сюрпризом, выраженной реакции нет. Сценарий был в целом заложен в котировки. Сохранение курса на снижение стоимости фондирования может позволить индексу Мосбиржи выбраться выше 2800 п., но геополитическая неопределенность, крепость рубля, риски роста налоговой нагрузки краткосрочно продолжат сдерживать рост в акциях, — говорит Бахтин.

К концу года он ждет ключевую ставку на уровне 13%. Эксперт отметил, что во втором полугодии темп нормализации ДКП может замедлиться из-за повышения тарифов ЖКХ в октябре и более слабого рубля.

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова ранее не исключала, что ставка может снизиться еще на 1% в течение второго квартала.

