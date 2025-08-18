Новосибирским дачникам с 1 сентября запретят вести бизнес на садовых участках

В СМИ появилась информация, что с 1 сентября новосибирским дачникам запретят открывать хостелы, автосервисы, торговые точки на садовых участках. Однако зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила, что новых запретов не будет. Ведение бизнеса на садовых участках считалось незаконным и раньше.

— Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках была запрещена с 1 января 2019 года, когда в силу вступил закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — пояснила Оглоблина.

Поправки носят уточняющий характер, утверждает она. Изменения внесли, чтобы привести закон в соответствие с Земельным, Градостроительным и Лесным кодексами, а также с другими федеральными законами.

Стоит отметить, что дачники часто недовольны соседством с коммерческими объектами. Это мешает их отдыху. Эксперт отметил, что такие нарушения приводят к налоговым проблемам. Местные бюджеты недополучают земельный налог. Также это способствует другим налоговым нарушениям.

— Поэтому, если вы видите, что кто-то использует участки для предпринимательской деятельности, сначала нужно обратиться в правление товарищества, чтобы с нарушителем была проведена беседа, — подчеркнула депутат в беседе с ТАСС.

Напомним, у новосибирцев вновь растет популярность дачных участков. Новосибирские льготники стоят в очереди на землю в садоводческих обществах. Дачи вокруг Новосибирска растут в цене, в том числе под сдачу в аренду. Стоит также отметить, что немало новосибирцев живут на дачах круглый год.

