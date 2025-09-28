Рекламодателям

Отменить социальные пенсии для мигрантов предложили в Госдуме РФ

  • 28/09/2025, 18:45
Автор: Ольга Кирсанова
Отменить социальные пенсии для мигрантов предложили в Госдуме РФ
Авторы инициативы считают, что такая мера существенно снизит нагрузку на федеральный бюджет

В Госдуме предложили отменить выплаты социальных пенсий для мигрантов. С такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Депутат считает, что данная мера поможет существенно снизить нагрузку на федеральный бюджет в сложный для страны период.

— Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету, — цитирует Слуцкого Газете.Ru.

По его словам, на этом фоне государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей державы» и которые «зачастую презирают Россию и русских людей». Глава партии также отметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши».

Слуцкий подчеркнул, что в 2024 году миграционный прирост достиг рекордного значения за последние три десятилетия — около 600 тысяч человек.

Отметим, что тему «дармовой социалки» для приезжих неоднократно поднимали в Госдуме. Так, в июне нынешнего года глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов.

— Для лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также для граждан стран — членов ЕАЭС, включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до наступления страхового случая, — заявил Нилов.

Депутат предложил предоставить иностранцам право на декретные выплаты только при наличии минимального страхового стажа в России от одного года.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей. В категорию «профессиональных льготников» чаще всего попадают семьи гостей из стран Средней Азии, приехавших в регион на заработки.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : пособия и выплаты пенсии Мигранты Госдума РФ


Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
