Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Туризм

В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Те, кто привык относительно свободно перемещаться по миру, не готовы менять образ жизни

Жители Новосибирской области все чаще ищут альтернативные способы сохранить мобильность в условиях меняющейся визовой политики. Спрос на оформление вида на жительство в европейских странах и карт АТЭС для деловых поездок в Азию остается устойчивым, а некоторых сегментах растет, несмотря на геополитические сдвиги. О том, какие инструменты доступны россиянам в 2026 году, в интервью Infopro54 рассказал руководитель визового агентства «ТуристАС» Кирилл Кочетков.

Европейский ВНЖ как «безвиз» для часто путешествующих

По словам эксперта, вид на жительство в Европе превратился в инструмент не столько для эмиграции, сколько для сохранения свободы передвижения. Запрос на него формируют люди, которым необходимо часто и спонтанно посещать европейские страны.

— Чаще всего это не потенциальные эмигранты. Это люди, у которых есть необходимость часто и спонтанно посещать Европу в связи с работой либо недвижимостью. У многих недвижимость в Испании, в Болгарии, на Кипре. Чтобы сейчас сделать визу быстро — это 50–60 тысяч рублей и ожидание минимум полтора месяца, даже по ускоренному тарифу. Не всем это подходит, особенно тем, кто привык раньше: получил визу и поехал, — пояснил Кирилл Кочетков.

Эксперт отметил, что такой продукт нельзя назвать массовым из-за высокой стоимости — она начинается от трех с половиной тысяч евро. Однако при желании и отсутствии серьезных проблем с документами — судимостей или нарушений въезда — оформить ВНЖ через специализированное агентство может практически любой. Наиболее популярные страны для получения вида на жительство сейчас — Испания, Хорватия и Венгрия.

В визовые агентства с такими запросами ежемесячно поступают десятки обращений на оформление ВНЖ в европейских странах.

Карта АТЭС: временное охлаждение и новый профиль пользователя

Карта АТЭС, дающая право безвизового въезда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона для деловых поездок, с сентября 2025 года стала менее востребована. Причина — введение Китаем безвизового режима для россиян, а именно китайское направление было одним из ключевых для держателей карты. Теперь этот инструмент чаще используют те, кто отправляется в длительные поездки по Юго-Восточной Азии.

— В основном берут те, кто на длительных поездках — Таиланд, Вьетнам. Им удобно с этой картой, так скажем, визаран (краткосрочный выезд за границу с целью обновления документа или статуса, дающего право находиться в стране. — Прим. ред.) делать. Чаще всего карту АТЭС оформляют те, кто путешествует без семьи, — объясняет Кирилл Кочетков.

Япония и другие визовые тренды 2026 года

В текущем году самым популярным визовым направлением Азии для россиян стала Япония. Интерес к стране заметно вырос благодаря расширению авиасообщения.

— Действительно, на Японию видим спрос. Несмотря на то, что процедура оформления визы стала немного сложнее после того, как Япония ввела прием документов через визовый центр в Москве. До этого подавали напрямую в консульство. Есть некая очередь на запись, и подороже стало. Но интерес у наших туристов сохраняется. Логистические вопросы здесь немаловажны, — говорит руководитель визового агентства.

Среди других визовых направлений в Азии эксперт выделил Индию — правда, сезонную, из-за жары. В Европе спросом по-прежнему пользуются Франция, Испания, Греция и Италия.

Мир для россиян: что изменилось за два года

Оценивая общую динамику, Кирилл Кочетков отметил, что картина остается неоднородной. С одной стороны, азиатские страны становятся доступнее: Китай ввел безвизовый режим, Япония нарастила число рейсов. С другой — европейское направление продолжает сжиматься. Длительные визы практически перестали выдавать, а некоторые страны ограничили прием документов по туристическому направлению. Впрочем, есть и встречные примеры: Словакия и Словения, наоборот, открыли туризм для россиян, вероятно, осознав экономическую выгоду от путешественников. А вот Болгария и Кипр, бывшие популярными у российских путешественников, стали более закрытыми. Эксперт связывает это с движением указанных стран в сторону Шенгенского соглашения, нежели с прямыми политическими решениями.

Ранее редакция рассказывала, в какие страны жителям России в 2026 году труднее всего получить визы.

Фото Infopro54

Все материалы

Рубрики : Общество Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : карты АТЭС ВНЖ Европы внешний туризм визы россиянам

410
0
0
Предыдущая статья
Гусинобродская свалка снова горит в Новосибирске
Следующая статья
Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности