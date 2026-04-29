В Новосибирске вырос спрос на европейские ВНЖ и карты АТЭС в качестве замены виз

Жители Новосибирской области все чаще ищут альтернативные способы сохранить мобильность в условиях меняющейся визовой политики. Спрос на оформление вида на жительство в европейских странах и карт АТЭС для деловых поездок в Азию остается устойчивым, а некоторых сегментах растет, несмотря на геополитические сдвиги. О том, какие инструменты доступны россиянам в 2026 году, в интервью Infopro54 рассказал руководитель визового агентства «ТуристАС» Кирилл Кочетков.

Европейский ВНЖ как «безвиз» для часто путешествующих

По словам эксперта, вид на жительство в Европе превратился в инструмент не столько для эмиграции, сколько для сохранения свободы передвижения. Запрос на него формируют люди, которым необходимо часто и спонтанно посещать европейские страны.

— Чаще всего это не потенциальные эмигранты. Это люди, у которых есть необходимость часто и спонтанно посещать Европу в связи с работой либо недвижимостью. У многих недвижимость в Испании, в Болгарии, на Кипре. Чтобы сейчас сделать визу быстро — это 50–60 тысяч рублей и ожидание минимум полтора месяца, даже по ускоренному тарифу. Не всем это подходит, особенно тем, кто привык раньше: получил визу и поехал, — пояснил Кирилл Кочетков.

Эксперт отметил, что такой продукт нельзя назвать массовым из-за высокой стоимости — она начинается от трех с половиной тысяч евро. Однако при желании и отсутствии серьезных проблем с документами — судимостей или нарушений въезда — оформить ВНЖ через специализированное агентство может практически любой. Наиболее популярные страны для получения вида на жительство сейчас — Испания, Хорватия и Венгрия.

В визовые агентства с такими запросами ежемесячно поступают десятки обращений на оформление ВНЖ в европейских странах.

Карта АТЭС: временное охлаждение и новый профиль пользователя

Карта АТЭС, дающая право безвизового въезда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона для деловых поездок, с сентября 2025 года стала менее востребована. Причина — введение Китаем безвизового режима для россиян, а именно китайское направление было одним из ключевых для держателей карты. Теперь этот инструмент чаще используют те, кто отправляется в длительные поездки по Юго-Восточной Азии.

— В основном берут те, кто на длительных поездках — Таиланд, Вьетнам. Им удобно с этой картой, так скажем, визаран (краткосрочный выезд за границу с целью обновления документа или статуса, дающего право находиться в стране. — Прим. ред.) делать. Чаще всего карту АТЭС оформляют те, кто путешествует без семьи, — объясняет Кирилл Кочетков.

Япония и другие визовые тренды 2026 года

В текущем году самым популярным визовым направлением Азии для россиян стала Япония. Интерес к стране заметно вырос благодаря расширению авиасообщения.

— Действительно, на Японию видим спрос. Несмотря на то, что процедура оформления визы стала немного сложнее после того, как Япония ввела прием документов через визовый центр в Москве. До этого подавали напрямую в консульство. Есть некая очередь на запись, и подороже стало. Но интерес у наших туристов сохраняется. Логистические вопросы здесь немаловажны, — говорит руководитель визового агентства.

Среди других визовых направлений в Азии эксперт выделил Индию — правда, сезонную, из-за жары. В Европе спросом по-прежнему пользуются Франция, Испания, Греция и Италия.

Мир для россиян: что изменилось за два года

Оценивая общую динамику, Кирилл Кочетков отметил, что картина остается неоднородной. С одной стороны, азиатские страны становятся доступнее: Китай ввел безвизовый режим, Япония нарастила число рейсов. С другой — европейское направление продолжает сжиматься. Длительные визы практически перестали выдавать, а некоторые страны ограничили прием документов по туристическому направлению. Впрочем, есть и встречные примеры: Словакия и Словения, наоборот, открыли туризм для россиян, вероятно, осознав экономическую выгоду от путешественников. А вот Болгария и Кипр, бывшие популярными у российских путешественников, стали более закрытыми. Эксперт связывает это с движением указанных стран в сторону Шенгенского соглашения, нежели с прямыми политическими решениями.

