Новосибирцев просят поддержать соседние Томск и Шерегеш на всероссийском конкурсе

  • 17/12/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
Город Томск
Голосование продлится до 19 декабря включительно

На портале «Госуслуги» проходит народное голосование в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», где определяются «Молодёжная столица России» и «Город молодёжи». Среди претендентов на эти звания — два сибирских соседа Новосибирска: Томск и Шерегеш.

Томск представлен как динамичная студенческая столица и интеллектуальный центр, который укрепляет свой традиционный образовательный бренд в новых форматах. Шерегеш заявил о себе как современный курорт-город, где природа, драйв развития и широкие возможности создают особую среду для жизни и самореализации молодёжи.

По правилам конкурса голос будет засчитан только при выполнении двух условий. Во-первых, необходимо выбрать претендентов в обеих номинациях — и на «Молодёжную столицу», и на «Город молодёжи». Во-вторых, нельзя голосовать за город из региона, где у избирателя есть постоянная регистрация. Таким образом, голоса новосибирцев могут стать весомыми для поддержки соседних территорий.

С призывом к новосибирцам принять участие в голосовании и поддержать Томск и Шерегеш уже выступили глава города Новосибирска Максим Кудрявцев, мэр Искитима Сергей Завражин и другие представители муниципалитетов региона.

На момент написания новости у Томска было 256 996 голосов или 26,7%, а у Смоленска — 482 810 (50,2%). Также в конкурсе участвуют Челябинск (76 443 голосов или 8%), Салехард (57 211 или 6%), Вологда (55 840 голосов или 5,8%) и Сыктывкар (31 980 голосов или 3,3%).

Шерегеш также находится на второй позиции. За него проголосовали 242 080 человек (25,2%). На сегодняшний день лидирует Елец, у которого 416 818 голосов (43,4%). За звание также борются Елец (87 248 голосов или 9,1%), Выкса (85 378 голосов или 8,9%), Новый Уренгой (78 937 голосов или 8,2%) и Старая Русса (50 819 голосов или 5,3%).

Голосование продлится до 19 декабря включительно. Победа в конкурсе позволит городам-лауреатам получить федеральную поддержку и ресурсы для реализации масштабной годовой программы молодёжных проектов и событий.

Напомним, в этом году Новосибирск боролся за статус «Культурной столицы России 2027 года». Он стал единственным финалистом конкурса среди городов Сибирского федерального округа. Однако по итогам финала статус культурной столицы получил Челябинск.

Ранее редакция сообщала, что эксперты оценили слухи о Новосибирске в роли третьей столицы России.

Фото редакции Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирская область

