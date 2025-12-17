Новосибирцев просят поддержать соседние Томск и Шерегеш на всероссийском конкурсе

На портале «Госуслуги» проходит народное голосование в рамках Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», где определяются «Молодёжная столица России» и «Город молодёжи». Среди претендентов на эти звания — два сибирских соседа Новосибирска: Томск и Шерегеш.

Томск представлен как динамичная студенческая столица и интеллектуальный центр, который укрепляет свой традиционный образовательный бренд в новых форматах. Шерегеш заявил о себе как современный курорт-город, где природа, драйв развития и широкие возможности создают особую среду для жизни и самореализации молодёжи.

По правилам конкурса голос будет засчитан только при выполнении двух условий. Во-первых, необходимо выбрать претендентов в обеих номинациях — и на «Молодёжную столицу», и на «Город молодёжи». Во-вторых, нельзя голосовать за город из региона, где у избирателя есть постоянная регистрация. Таким образом, голоса новосибирцев могут стать весомыми для поддержки соседних территорий.

С призывом к новосибирцам принять участие в голосовании и поддержать Томск и Шерегеш уже выступили глава города Новосибирска Максим Кудрявцев, мэр Искитима Сергей Завражин и другие представители муниципалитетов региона.

На момент написания новости у Томска было 256 996 голосов или 26,7%, а у Смоленска — 482 810 (50,2%). Также в конкурсе участвуют Челябинск (76 443 голосов или 8%), Салехард (57 211 или 6%), Вологда (55 840 голосов или 5,8%) и Сыктывкар (31 980 голосов или 3,3%).

Шерегеш также находится на второй позиции. За него проголосовали 242 080 человек (25,2%). На сегодняшний день лидирует Елец, у которого 416 818 голосов (43,4%). За звание также борются Елец (87 248 голосов или 9,1%), Выкса (85 378 голосов или 8,9%), Новый Уренгой (78 937 голосов или 8,2%) и Старая Русса (50 819 голосов или 5,3%).

Голосование продлится до 19 декабря включительно. Победа в конкурсе позволит городам-лауреатам получить федеральную поддержку и ресурсы для реализации масштабной годовой программы молодёжных проектов и событий.

Напомним, в этом году Новосибирск боролся за статус «Культурной столицы России 2027 года». Он стал единственным финалистом конкурса среди городов Сибирского федерального округа. Однако по итогам финала статус культурной столицы получил Челябинск.

